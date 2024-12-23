Wawancara Eksklusif Christian Adinata: Sempat Hancur, Kini Mantap Pilih Jalur Profesional Usai Dicoret dari Pelatnas PBSI

JAKARTA – Kisah Christian Adinata yang ternyata sempat hancur karena dicoret dari Pelatnas PBSI menarik untuk dibahas. Sebab tunggal putra potensial Indonesia itu dicoret ketika Tengah pemulihan cedera parah paca operasi pada Juli 2024 lalu.

Menariknya, Christian Adinata mampu bangkit dari perasaan hancur itu. Sebab ia memutuskan untuk mengambil jalur professional sebagai jawaban dicoret dari skuad Pelatnas PBSI 2025.

Berdasarkan pengumuman pemain penghuni Cipayung 2025 yang dirilis PBSI pada Sabtu 21 Desember 2024, nama Christian tidak tercantum dalam daftar susunan pemain tunggal putra di skuad utama atau pun pratama. Sementara jika berbicara prestasi, Christian sejatinya terbilang mengesankan sebelum mengalami cedera lutut pada Mei 2023.

Christian tercatat pernah membanggakan Merah Putih dengan meraih medali emas di SEA Games 2023. Sejak saat itu kariernya mengalami peningkatan drastis, dengan mampu berbicara di beberapa turnamen BWF World Tour. Sayangnya kala tampil di semifinal Malaysia Masters 2023, ia mengalami cedera lutut hingga harus naik ke meja operasi.

Sejak menjalani operasi pada Juli 2024, Christian harus menepi dari lapangan cukup lama sekira 6-9 bulan. Itu berarti masih dibutuhkan waktu hingga Maret 2025, agar pemain jebolan klub PB Tangkas itu bisa pulih dan kembali beraksi di lapangan.

Christian Adinata

Sayangnya, belum sampai Maret 2025, namanya sudah dicoret dari skuad pelatnas PBSI. Bagaimana cerita Christian menghadapi situasi pahit ini? Apa yang akan dilakukan Christian pada 2025 agar ia bisa kembali melanjutkan mimpinya sebagai atlet bulu tangkis?

Berikut wawancara eksklusif Christian Adinata bersama Okezone:

Sebelum PBSI mengumumkan nama-nama pemain penghuni pelatnas 2025, apakah ada informasi yang disampaikan PBSI kepada kamu, terkait pencoretan nama kamu?

Jadi ketika pengumuman itu muncul hari Sabtu, saya baru tahu saat itu juga. Tetapi tiga hari sebelum pengumuman nama pemain itu keluar, saya sempat telepon Binpres (Bidang Pembinaan dan Prestasi) yakni koh Didi –sapaan akrab Eng Hian– karena sekalian memberikan info hasil medical report, perkembangan saya sudah sejauh mana, karena saya diminta oleh PBSI hasil medical report saya untuk dibawa ke bahan meeting untuk dibahas bagaimana ke depannya.

Pokoknya tiga hari sebelum pengumuman nama keluar, saya telepon koh Didi, saya lapor medical report bahwa saya membaik. Lalu tujuan keduanya itu untuk rikues turun ke skuad pratama karena sekarang saya di utama. Saya merendahkan diri karena saya merasa di skuad utama kayaknya saya akan sulit dengan kondisi seperti ini yang belum sempurna 100 persen, takutnya saya mengganggu program yang lain, apalagi dengan pelatih baru yang enggak tahu kondisi saya seperti apa.