Perubahan di Sektor Ganda Putra: Chafidz Yusuf Naik Kelas ke Tim Utama Pelatnas PBSI

JAKARTA – Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) secara resmi mengumumkan langkah strategis berupa perombakan struktur kepelatihan di sektor ganda putra. Keputusan paling mencolok dalam penyegaran organisasi ini adalah promosi Chafidz Yusuf, yang sebelumnya menangani tim pratama, untuk kini memperkuat jajaran kepelatihan di tingkat ganda putra utama.

Dalam struktur kepelatihan ganda putra terbaru, Chafidz Yusuf dipercaya sebagai asisten pelatih ganda putra utama. Sosok di balik peracik Kevin Sanjaya/Marcus Gideon itu akan membantu Antonius Budi Ariantho dalam menggembleng para pemain elit Indonesia.

Sementara, Thomas Indratjaja, yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih ganda putra utama, turun ke pratama. Dia dipercaya sebagai asisten pelatih sektor ganda putra pratama mendampingi Andrei Adistia.

1. Alasan di Balik Transformasi Struktur Kepelatihan

PP PBSI melakukan perombakan ini dengan pertimbangan matang. Penyegaran tersebut bertujuan menjaga konsistensi performa tim di tengah persaingan yang semakin ketat di level dunia.

“Sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi dan dinamika tim, PP PBSI juga melakukan penyesuaian struktur kepelatihan di sektor ganda putra yang bertujuan untuk refreshing,” tulis PBSI dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).

“Langkah ini diambil agar suasana latihan dan pendampingan tetap segar, adaptif, serta responsif terhadap tuntutan kompetisi level tertinggi,” terangnya.

Marcus Fernaldo Gideon dan Andre Adistia bersama , Chafidz Yusuf. (Foto: Ig/chafidzyusuf)

2. Distribusi Atlet Pelatnas 2026

Perombakan ini diharapkan dapat menghasilkan capaian positif, tanpa menggeser arah pembinaan yang telah dirancang. Pihak federasi optimistis bahwa kehadiran wajah lama dengan posisi baru akan memberikan semangat tambahan bagi para atlet saat bertanding di turnamen-turnamen besar mendatang.