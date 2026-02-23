Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Huang Hua, Rival Abadi Susy Susanti yang Tinggalkan Bendera China demi Menjadi WNI

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |20:36 WIB
Kisah Huang Hua, Rival Abadi Susy Susanti yang Tinggalkan Bendera China demi Menjadi WNI
Mantan legenda bulu tangkis China, Huang Hua. (Foto: Youtube/Huang Hua)
A
A
A

KLATEN – Dunia bulu tangkis era 90-an mencatat rivalitas sengit antara dua raksasa Asia, Indonesia dan China. Di balik panasnya persaingan di atas lapangan, terselip sebuah cerita unik dari sosok Huang Hua.

Mantan tunggal putri nomor satu dunia asal Negeri Tirai Bambu itu kini justru menikmati masa tuanya sebagai warga Klaten, Jawa Tengah, setelah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Bagi generasi milenial, nama Huang Hua mungkin tak sepopuler sekarang. Namun, bagi mereka yang mengikuti kejayaan bulu tangkis tahun 1990-an, ia adalah tembok besar yang berkali-kali merepotkan langkah srikandi Indonesia, Susy Susanti.

1. Keputusan Pensiun Dini

Momen paling ikonik dalam sejarah pertemuan keduanya terjadi di panggung tertinggi, semifinal Olimpiade Barcelona 1992. Saat itu, Huang Hua harus mengakui keunggulan Susy Susanti yang kemudian melaju hingga menyabet medali emas pertama untuk Indonesia.

Namun, siapa sangka setahun pasca-Olimpiade, Huang Hua mengambil keputusan yang mengguncang jagat olahraga. Di tengah masa emasnya, ia memilih menikah dengan Tjandra Budi, seorang pengusaha asal Klaten, pada tahun 1993.

Huang Hua dan suami Tjandra Budi Dharmawan
Huang Hua dan suami Tjandra Budi Dharmawan

Keputusan tersebut diikuti dengan langkah besar lainnya, yakni gantung raket dan berpindah kewarganegaraan. Faktor fisik dan mental ternyata menjadi alasan kuat di balik berhentinya sang legenda dari dunia kompetisi.

"Saya memutuskan untuk pensiun dini karena beberapa hal. Pertama karena saya mulai merasa jenuh. Selain itu juga cedera yang saya alami terus membuat mental saya buruk," kata Huang Hua pada 2023 silam.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/40/3203135/leo_rolly_carnando_dan_indah_cahya_sari_jamil-kgJb_large.jpg
Selamat! Pebulu Tangkis Supercantik Indah Cahya Resmi Dilamar Leo Rolly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/40/3203120/simak_kisah_legenda_bulu_tangkis_indonesia_hendrawan_yang_rela_nyeker_karena_meminjamkan_sepatu_ke_pebulu_tangkis_jamaika-ydcP_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Hendrawan, Rela Nyeker dan Pinjamkan Sepatu ke Pebulu Tangkis Jamaika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/40/3203050/chafidz_yusuf_bersama_marcus_gideon_dan_andre_adistia-CGa2_large.jpg
Perubahan di Sektor Ganda Putra: Chafidz Yusuf Naik Kelas ke Tim Utama Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/40/3202757/verrel_yustin_mulia_dan_aisyah_salsabila_putri_pranata_dipastikan_batal_debut_dalam_waktu_dekat-eJ9O_large.jpg
2 Turnamen di Sri Lanka Ditunda, Verrel/Aisyah Batal Jalani Debut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/40/3202645/daniel_marthin_dan_mohammad_ahsan-ADLh_large.jpg
Kisah Ganda Putra Mohammad Ahsan dan Daniel Marthin, Pernah Jadi Partner Dadakan di Piala Thomas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/40/3202466/rian_agung_bersama_mohammad_ahsan-en6t_large.jpg
Kisah Rian Agung Saputro, Mantan Partner Mohammad Ahsan yang Temukan Ketenangan Usai Berhijrah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement