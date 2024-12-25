Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ayah Jorge Lorenzo Prediksi Marc Marquez Bakal Gunakan Cara Kotor untuk Juarai MotoGP 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |08:59 WIB
Ayah Jorge Lorenzo Prediksi Marc Marquez Bakal Gunakan Cara Kotor untuk Juarai MotoGP 2025
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

AYAH Jorge Lorenzo, Chicho Lorenzo, memprediksi Marc Marquez bisa menggunakan cara kotor demi bisa menjadi juara dunia MotoGP 2025. Cara kotor yang dimaksud adalah menggunakan teknik slipstream untuk bisa memacu motor Desmosedici miliknya agar lebih cepat.

Dalam dunia balap, sejatinya melakukan slipstream sah-sah saja. Namun, banyak pembalap yang berada di depannya alias yang dimanfaatkan, tak menyukai cara tersebut, karena itulah slipstreami disebut cara kotor di MotoGP.

1. Chicho Lorenzo Takut Marquez Lakukan Segala Cara demi Juara

Lorenzo mengetahui Marquez tengah semangat untuk bisa menjadi juara dunia MotoGP 2025. Apalagi di tahun tersebut ia bakal membela tim pabrikan Ducati.

Jadi, ada kemungkinan Marquez akan melakukan berbagai cara, termasuk kembali menerapkan taktik slipstreami seperti yang ia lakukan selama di Honda. Hal itulah yang ditakuti Lorenzo.

Marc Marquez bersiap mengikuti Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez bersiap mengikuti Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)

Padahal selama tiga musim terakhir, Lorenzo senang tak ada lagi juara dunia yang menggunakan teknik kotor tersebut. Sebab ia tak melihat Jorge Martin atau Francesco Bagnaia menggunakan teknik tersebut,

 

Telusuri berita Sport lainnya
