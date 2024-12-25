Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Perempuan Cantik yang Jadi Istri Pembalap MotoGP 2024, Nomor 1 Jatuh Hati dengan Adik Sendiri

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |04:18 WIB
5 Perempuan Cantik yang Jadi Istri Pembalap MotoGP 2024, Nomor 1 Jatuh Hati dengan Adik Sendiri
Kekasih Enea Bastianini, Alice Ricci. (Foto: Instagram/aliricci_)
A
A
A

ADA 5 perempuan cantik yang jadi istri pembalap MotoGP 2025, dan salah satunya bahkan sampai jatuh hati dengan adik sendiri. Saat ini para penggemar MotoGP tak hanya fokus dengan hasil balapan saja, tetapi juga kehidupan pribadi idolanya.

Tak heran pembahasan mengenai kekasih atau istri menjadi salah satu yang paling menarik untuk dibahas. Pada MotoGP 2025 ada banyak rider-rider muda yang belum memiliki kekasih, namun banyak juga yang sudah mempunyai pacar, bahkan sudah menikah dengan perempuan cantik. Penasaran siapa saja yang sudah punya tambatan hati itu?

Berikut 5 Perempuan Cantik yang Jadi Istri Pembalap MotoGP 2024:

5. Alice Ricci

Alice Ricci
Alice Ricci

Alice Ricci sejatinya masih menjadi pacar dari pembalap KTM Tech3, Enea Bastianini. Namun, beredar rumor hubungan mereka mulai mengarah ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan.

Ricci sendiri sering terlihat berada di garasi Ducati saat Enea Bastianini masih membela tim pabrikan asal Italia tersebut.

4. Ruby Adriana

Istri Jack Miller, Ruby Adriana. (Foto: Instagram/rubyadrianamiller)
Istri Jack Miller, Ruby Adriana. (Foto: Instagram/rubyadrianamiller)

Ruby adalah istri dari pembalap Prima Pramac Yamaha, Jack Miller. Keduanya diketahui menikah pada 2022 silam.

Keduanya diketahui mulai pacaran di 2021 dan Ruby pun sering terlihat di paddock menemani Miller balapan.

 

