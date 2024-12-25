Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Bosan Juara Terus di F1, Max Verstappen Targetkan Mentas di MotoGP?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |06:37 WIB
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: F1)
A
A
A

PEMBALAP Tim Red Bull Racing, Max Verstappen memiliki target baru usai menjuarai Formula One (F1) 2024. Target yang dimaksud adalah ikut balapan MotoGP.

Meski diakuinya sulit untuk pindah balapan, terutama karena usianya yang sudah berumur 27 tahun, Verstappen tetap berkeinginan mencoba MotoGP. Setidaknya juara dunia F1 empat musim terakhir itu hanya ingin menjajal kuda besi tercepat di dunia tersebut.

1. Verstappen Penggemar Berat MotoGP

Tak banyak yang tahu, Verstappen ternyata adalah penggemar berat MotoGP. Bahkan ia mengaku selalu menyaksikan balapan MotoGP sekali pun di pekan tersebut ada balapan F1.

“Saya adalah fans berat MotoGP. Saya selalu berusaha menonton setiap balapan. Bahkan saya selalu membawa tablet ke lintasan (untuk menyaksikan balapan MotoGP),” ujar Verstappen, dikutip dari Daily Record, Rabu (25/12/2024).

2. Penasaran dengan Motor Ducati

Max Verstappen. F1
Max Verstappen. F1

Karena sangat menggemari MotoGP, Verstappen pun penasaran bagaimana rasanya mengendarai motor tersebut. Ia yakin suatu saat nanti bakal memiliki kesempatan untuk mewujudkan keinginannya tersebut.

 

Halaman:
1 2
