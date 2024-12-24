Bawa-Bawa Marc Marquez, Valentino Rossi Jadi Sorotan karena Sering Tunggu Pembalap Lain Menyalip agar Balapan MotoGP Lebih Menarik

VALENTINO Rossi jadi sorotan karena sering tunggu pembalap lain menyalip agar balapan MotoGP lebih menarik. Sosok Marc Marquez pun turut dibawa-bawa netizen kala membahas hal tersebut.

Diketahui, Valentino Rossi sudah jadi sosok legendaris di MotoGP. Dia sukses mengukir karier fantastis selama berkarier panjang di MotoGP.

Total, ada 7 gelar juara di kelas utama yang bisa diraih Rossi sepanjang kariernya di MotoGP. Selama kariernya, pembalap berjuluk The Doctor itu pernah membela Nastro Azzurro Honda, Repsol Honda, Yamaha, hingga Ducati.

Tak heran kehebatan Rossi diakui banyak pihak. Sosoknya bahkan tak pernah sirna dari dunia MotoGP, sekalipun dirinya sudah resmi pensiun pada 2021.

Pasalnya, Rossi dinilai banyak pihak selalu berhasil menghidupkan balapan menjadi lebih seru. Akun TikTok @Arn.yellow46 menyebut Valentino Rossi selalu menunggu pembalap lain menyalip dirinya saat berada di depan.

Hal tersebut dilakukan Rossi agar balapan lebih menarik dan menghibur para penonton. Akun itu pun turut membagikan video Rossi saat melakukan atraksi tersebut di balapan MotoGP. Rossi terlihat seakan menunggu para pembalap yang berada di sekitarmya.