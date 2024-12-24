Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bawa-Bawa Marc Marquez, Valentino Rossi Jadi Sorotan karena Sering Tunggu Pembalap Lain Menyalip agar Balapan MotoGP Lebih Menarik

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |07:53 WIB
Bawa-Bawa Marc Marquez, Valentino Rossi Jadi Sorotan karena Sering Tunggu Pembalap Lain Menyalip agar Balapan MotoGP Lebih Menarik
Valentino Rossi kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

VALENTINO Rossi jadi sorotan karena sering tunggu pembalap lain menyalip agar balapan MotoGP lebih menarik. Sosok Marc Marquez pun turut dibawa-bawa netizen kala membahas hal tersebut.

Diketahui, Valentino Rossi sudah jadi sosok legendaris di MotoGP. Dia sukses mengukir karier fantastis selama berkarier panjang di MotoGP.

valentino rossi di portimao foto ig @valeyellow46

Total, ada 7 gelar juara di kelas utama yang bisa diraih Rossi sepanjang kariernya di MotoGP. Selama kariernya, pembalap berjuluk The Doctor itu pernah membela Nastro Azzurro Honda, Repsol Honda, Yamaha, hingga Ducati.

Tak heran kehebatan Rossi diakui banyak pihak. Sosoknya bahkan tak pernah sirna dari dunia MotoGP, sekalipun dirinya sudah resmi pensiun pada 2021.

Pasalnya, Rossi dinilai banyak pihak selalu berhasil menghidupkan balapan menjadi lebih seru. Akun TikTok @Arn.yellow46 menyebut Valentino Rossi selalu menunggu pembalap lain menyalip dirinya saat berada di depan.

Hal tersebut dilakukan Rossi agar balapan lebih menarik dan menghibur para penonton. Akun itu pun turut membagikan video Rossi saat melakukan atraksi tersebut di balapan MotoGP. Rossi terlihat seakan menunggu para pembalap yang berada di sekitarmya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/38/3192614/marc_marquez_juara_motogp_2025_setelah_mengalami_serangkaian_cedera_parah_ducaticorse-gz31_large.jpg
Marc Marquez Juara MotoGP 2025 Setelah Serangkaian Cedera Parah, Bos Ducati: Jadi Teladan bagi Siapa pun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192416/marc_marquez_mengakui_gelar_juara_dunia_motogp_2025_akan_selalu_terasa_spesial_dan_penting-ef5s_large.jpg
Marc Marquez Akui Gelar Juara Dunia MotoGP 2025 Sangat Spesial: Titel Ke-10 Rasanya akan Beda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192434/alex_rins_menyebut_aprilia_racing_sudah_selevel_dengan_ducati_di_motogp_2025-Y81Q_large.jpg
Alex Rins Sebut Aprilia Selevel dengan Ducati di MotoGP 2025, Yamaha Masih Tertinggal dari Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/38/3192099/marc_marquez_memberi_kabar_baik_soal_cedera_bahunya-0Rdc_large.jpg
Marc Marquez Beri Kabar Baik soal Cedera Bahunya, Bocorkan Proses Pemulihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/38/3192084/jorge_lorenzo_sengaja_merahasiakan_hal_ini_dari_valentino_rossi_demi_juara_dunia_motogp_2015-6nXR_large.jpg
Jorge Lorenzo Rahasiakan Hal Ini dari Valentino Rossi demi Juara Dunia MotoGP 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/38/3192067/dominasi_marc_marquez_di_motogp_2025_bikin_bosan_tapi_rivalnya_justru_gembira-EhKg_large.jpg
Kembalinya Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 Ikut Bikin Rival Gembira
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement