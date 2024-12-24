Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Penyebab Max Verstappen Tergila-gila Ingin Jajal Motor MotoGP

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |01:05 WIB
Ini Penyebab Max Verstappen Tergila-gila Ingin Jajal Motor MotoGP
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: F1)
A
A
A

BUDAPEST – Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen ternyata sangat mengila-gilai ajang balap MotoGP. Meski dirinya adalah driver Formula One (F1), Verstappen ternyata merupakan penggemar berat dari ajang balap motor tersebut.

Bahkan, Verstappen sejatinya sangat ingin menjajal motor MotoGP. Namun, ia belum juga mendapatkan kesempatan itu.

Sebelumnya, Verstappen sudah berdiskusi dengan konsultan motorsport Red Bull, Dr. Helmut Marko. Dia pun dilarang untuk saat ini jika ingin merasakan atmosfer memacu kecepatan dalam menggunakan kendaraan pembalap MotoGP.

Max Verstappen mengatakan menantikan kesempatan turun dalam ajang balap motor. Akan tetapi, dia menilai memungkinan terbesar memulai dari kelas paling bawah seperti di Moto3 atau Moto2.

Hasil Race F1 GP Las Vegas 2024: Max Verstappen Juara Dunia F1 2024 Usai Finis Ke-5
Hasil Race F1 GP Las Vegas 2024: Max Verstappen Juara Dunia F1 2024 Usai Finis Ke-5

"Saya ingin melakukannya suatu hari nanti, tapi mungkin akan lebih bijaksana untuk memulai dengan mesin Moto3 atau Moto2," ujar Max Verstappen dilansir dari Speedweek, Selasa (24/12/2024).

 

Halaman:
1 2
