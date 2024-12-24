Alex Marquez Ungkap Sosok Penting Kebangkitan Ducati di MotoGP

PEMBALAP Tim Gresini Racing, Alex Marquez, menungkapkan sosok penting di balik kebangkitan dan kejayaan Ducati di MotoGP saat ini. Sosok yang dimaksud adalah sang General Manager, Gigi Dall’Igna.

Menurut Alex Marquez, Dall’Igna memiliki peranan terpenting di tubuh Ducati. Bos Ducati itu kerap memberikan solusi hingga membantu setiap pembalap untuk bisa percaya diri demi bisa bersaing di ajang balap tersebut.

Sebagai informasi, Dall’Igna hadir ke Ducati pada akhir 2013 silam. Bisa dibilang, dia hadir saat tim pabrikan asal Italia tersebut sedang dalam masa sulit. Akan tetapi sosoknya perlahan mampu membawa Ducati naik level.

Terlebih dalam beberapa tahun terakhir ini. Ducati sangat mendominasi MotoGP. Tim yang bermarkas di Borgo Panigale itu telah memenangkan tiga kejuaraan pembalap dalam tiga musim terakhir, dengan musim 2024 menjadi yang paling dominan.

Alex Marquez melaju pada Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Gresini Racing)

Marquez yang baru merapat ke Gresini, tim satelit Ducati, pada 2023 lalu langsung merasakan dampak positif dari sosok Dall’Igna. Dia menjelaskan bahwa sosok manajer itu selalu membantu para ridernya, baik itu masalah kecil maupun besar.

“Dia adalah dukungan langsung yang sangat penting bagi kami sebagai pembalap, dan itu memberi kami banyak kepercayaan diri,” kata Marquez, dilansir dari Crash, Selasa (24/12/2024).