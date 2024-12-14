Segini Harta Kekayaan Pembalap F1 Lewis Hamilton yang Dikabarkan Bakal Beli KTM di MotoGP 2025

SEGINI harta kekayaan pembalap F1 Lewis Hamilton yang dikabarkan bakal beli KTM di MotoGP 2025. Nilainya sungguh fantastis!

Sebuah rumor panas beredar di kalangan pencinta balap di mana pembalap ternama F1, Lewis Hamilton, dikabarkan akan membeli tim MotoGP KTM. Hal ini menguat setelah pada seri terakhir F1 2024 di Abu Dhabi tersiar kabar tersebut.

Isu pembelian Red Bull KTM ini mencuat karena Hamilton diketahui memiliki cita-cita memiliki tim MotoGP sendiri suatu hari nanti. Ditambah dengan kondisi keuangan pabrikan yang sudah pailit membuat isu tersebut menjadi semakin kuat.

Bagi Hamilton, membeli sebuah tim MotoGP bukanlah hal yang mustahil. Sebab, pembalap tim Mercedes AMG Petronas F1 itu memiliki jumlah kekayaan yang sangat fantastis.

Melansir F1 Oversteer, Sabtu (14/12/2024), Hamilton adalah pembalap F1 dengan gaji tertinggi pada 2024. Bahkan, diketahui gajinya telah mencapai 39 juta Dollar AS atau sekitar Rp622,19 miliar per tahun.

Angka tersebut belum termasuk dengan pendapatannya dari hal lain. Dalam setahun, Hamilton mampu menghasilkan 57 juta Dollar AS atau sekitar Rp909,35 miliar dilansir dari Forbes.

Dari segi total harta kekayaan, pembalap yang akan bergabung ke Scuderia Ferarri ini memiliki jumlah kekayaan bersih hingga Rp4,5 triliun. Angka ini jelas semakin bertambah seiring dengan kariernya yang masih dalam top performa.