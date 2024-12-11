Setelah dengan Pabrikan F1, PUBG MOBILE Kini Bikin Kolaborasi dengan Film Ternama!

SETELAH dengan Pabrikan Formula One (F1) yakni McLaren, PUBG MOBILE yang notabene salah satu game terlaris di dunia kembali melakukan kolaborasi. Kali ini, PUBG MOBILE berkolaborasi dengan Warner Bros. Pictures.

Kolaborasi ini tercipta demi merayakan perilisan The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim dari New Line Cinema, Warner Bros. Animation, dan Wingnut Films. Kolaborasi ini menggabungkan medan pertempuran di Middle-earth dengan skin dan event yang terinspirasi dari seri Lord of the Rings, yang tersedia untuk waktu tertentu.

Mulai 9 Desember 2024 hingga 7 Januari 2025, para pemain dapat bergabung dalam Allies of the Realm untuk mempertahankan Hornburg yang ikonik. Melalui misi harian, pemain dapat memilih tantangan Normal atau Elite, dengan setiap kemenangan akan membawa kemuliaan bagi kerajaan.

Pemain akan mengumpulkan poin untuk hadiah melimpah, dengan tantangan Elite memberikan harta karun terbaik. Event ini menguji keberanian dan kehormatan, menggambarkan semangat juang mereka yang siap menerima tantangan!

Pemain PUBG MOBILE juga dapat memperoleh item yang terinspirasi mitos legendaris, seperti set karakter Skadiwynn Sentinel, skin sniper rifle Gungnir M24, dan skin Gjallarhorn Double Barreled Shotgun. Petualangan epik menanti bagi pemain yang cukup berani untuk menjelajah!

“Kami ingin memberikan konten yang menarik untuk memenuhi ekspektasi pemain PUBG MOBILE,” kata Anthony Crouts, Senior Director of Marketing PUBG MOBILE.