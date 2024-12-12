4 Pebulutangkis Top Dunia yang Idolakan Mohammad Ahsan, Nomor 1 Mantan Rival di Lapangan

DERETAN pebulutangkis top dunia yang idolakan Mohammad Ahsan menarik untuk diulas. Sebab, sang idola secara resmi telah mengumumkan segera pensiun dari dunia bulutangkis.

Pengumuman ini disampaikan Ahsan melalui akun instagram pribadinya @king.chayra. Melalui unggahannya, pemain yang akrab disapa Baba Ahsan ini mengunggah sebuah foto dirinya menaiki tangga untuk menggantung raket di tempat yang tinggi.

Foto ini menggambarkan dirinya yang memang akan segera gantung raket atau pensiun dari dunia bulutangkis.

Tak lupa, pasangan Hendra Setiawan ini juga memberikan keterangan pengumuman pensiunnya di caption. Ia pun mengucapkan terimakasih pada berbagai pihak yang membantunya mengarungi karir di dunia bulutangkis profesional.

“Bismillah.. Alhamdulillah akhirnya telah sampai juga waktu untuk mengakhiri perjalanan saya di dunia bulutangkis,” tulis Mohammad Ahsan di unggahan instagramnya.

Berbicara tentang Mohammad Ahsan, maka berbicara tentang sosok ganda putra hebat, jujur dan rendah hati. Meski memiliki banyak sekali gelar bergengsi, dirinya tidak pernah merendahkan lawan-lawannya.

Karena itu, ada banyak sekali pebulutangkis top dunia yang menaruh respek dan mengidolakan Baba Ahsan.

Berikut deretan 4 pebulutangkis top dunia yang idolakan Mohammad Ahsan:

4. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Fajar Alfian/Rian Ardianto. PBSI

Salah satu ganda putra terbaik Indonesia saat ini, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto adalah salah satu fans berat Mohammad Ahsan. Hal ini wajar mengingat keduanya adalah junior dari The Daddies - julukan Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan.

Pasangan berjuluk Fajri itu bahkan tidak segan untuk tunduk hormat pada Ahsan meski dalam pertandingan mereka berhasil menang.