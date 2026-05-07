Kisah Pebulu Tangkis Cantik Malaysia Pearly Tan, Siap Comeback Usai Absen di Piala Uber 2026

PEBULU tangkis ganda putri Malaysia, Pearly Tan, yang terpaksa melewatkan Piala Uber 2026 dipastikan segera mengakhiri masa absennya dan bersiap kembali beraksi di lapangan. Setelah terpaksa menepi selama hampir satu bulan akibat cedera punggung, rekan duet Thinaah Muralitharan ini menargetkan turnamen Malaysia Masters 2026 yang akan digelar pada 19-24 Mei mendatang sebagai panggung comeback-nya.

1. Proses Pemulihan

Pearly Tan sempat membuat publik khawatir setelah memutuskan mundur dari skuad Piala Uber 2026 di Horsens, Denmark. Cedera punggungnya kembali kambuh saat berlaga di Kejuaraan Asia di Ningbo, China, bulan lalu.

Namun, dalam sesi latihan di Academy Badminton Malaysia, Bukit Kiara, Selasa 5 Mei 2026, pemain berusia 26 tahun ini membawa angin segar mengenai kondisinya. Ia memastikan saat ini dirinya sudah masuk dalam tahap pemulihan.

"Saya telah mendapatkan perawatan yang sangat baik selama tiga minggu terakhir dan fokus sepenuhnya pada pemulihan," ujar Pearly, mengutip dari media Malaysia, New Straits Times, Kamis (7/5/2026).

Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. Foto BWF Media

Pearly Tan menjelaskan cedera kali ini tidak separah yang dibayangkan banyak orang. Meskipun sempat mengalami cedera punggung serius tiga tahun lalu, kali ini hanya terjadi robekan otot dengan sedikit gangguan ligamen yang tidak memerlukan tindakan operasi.

"Sekarang rasa sakitnya sudah hilang dan kondisi saya terus membaik. Saat ini saya fokus meningkatkan performa secara bertahap," tambahnya.