Breaking News: Mohammad Ahsan Putuskan Pensiun, Indonesia Masters 2025 Jadi Turnamen Terakhir

MOHAMMAD Ahsan memutuskan pensiun sebagai pebulu tangkis. Babah -sapaan akrabnya- mengumumkan Indonesia Masters 2025 sebagai turnamen terakhirnya.

Kabar itu disampaikan Ahsan lewat akun Instagram pribadinya @king.chayra, Selasa (10/12/2024) malam WIB. Yang menarik, ia mengumumkan kabar penting itu lewat gambar menggantung raket.

Mohammad Ahsan umumkan pensiun sebagai pebulu tangkis (Foto: Instagram/@king.chayra)

“Bismillah. Alhamdulillah akhirnya telah sampai juga waktu untuk mengakhiri perjalanan saya di dunia bulu tangkis,” kata Ahsan.

Pemain asal Sumatra Selatan itu menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama berkarier. Sama seperti Hendra Setiawan, Indonesia Masters 2025 akan menjadi turnamen terakhirnya sebelum secara resmi gantung raket.

“Terima kasih kepada Allah Subhanahuwataala atas Rahmat-Nya saya bisa melangkah sejauh ini. Terima kasih kepada orang tua, istri, dan keluarga saya yang terus mendukung di saat suka mau pun duka,” tutur Ahsan.

“Terima kasih kepada semua pelatih saya yangg sudah sangat berjasa, khususnya Koh Herry IP, Koh Aryono (Miranat), Koh Thomas (Indratjaja), terima kasih banyak untuk para partner saya khususnya Koh Hendra Setiawan, Rian Agung, dan Bona Septano yang sudah sama-sama berjuang,” lanjut pria berusia 37 tahun itu.