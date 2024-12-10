Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Breaking News: Mohammad Ahsan Putuskan Pensiun, Indonesia Masters 2025 Jadi Turnamen Terakhir

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |19:53 WIB
Breaking News: Mohammad Ahsan Putuskan Pensiun, Indonesia Masters 2025 Jadi Turnamen Terakhir
Mohammad Ahsan memutuskan pensiun sebagai pebulu tangkis (Foto: Instagram/@king.chayra)
A
A
A

MOHAMMAD Ahsan memutuskan pensiun sebagai pebulu tangkis. Babah -sapaan akrabnya- mengumumkan Indonesia Masters 2025 sebagai turnamen terakhirnya.

Kabar itu disampaikan Ahsan lewat akun Instagram pribadinya @king.chayra, Selasa (10/12/2024) malam WIB. Yang menarik, ia mengumumkan kabar penting itu lewat gambar menggantung raket.

Mohammad Ahsan umumkan pensiun sebagai pebulu tangkis (Foto: Instagram/@king.chayra)
Mohammad Ahsan umumkan pensiun sebagai pebulu tangkis (Foto: Instagram/@king.chayra)

Bismillah. Alhamdulillah akhirnya telah sampai juga waktu untuk mengakhiri perjalanan saya di dunia bulu tangkis,” kata Ahsan.

Pemain asal Sumatra Selatan itu menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama berkarier. Sama seperti Hendra Setiawan, Indonesia Masters 2025 akan menjadi turnamen terakhirnya sebelum secara resmi gantung raket.

Terima kasih kepada Allah Subhanahuwataala atas Rahmat-Nya saya bisa melangkah sejauh ini. Terima kasih kepada orang tua, istri, dan keluarga saya yang terus mendukung di saat suka mau pun duka,” tutur Ahsan.

Terima kasih kepada semua pelatih saya yangg sudah sangat berjasa, khususnya Koh Herry IP, Koh Aryono (Miranat), Koh Thomas (Indratjaja), terima kasih banyak untuk para partner saya khususnya Koh Hendra Setiawan, Rian Agung, dan Bona Septano yang sudah sama-sama berjuang,” lanjut pria berusia 37 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/40/3163130/simak_kisah_legenda_bulu_tangkis_indonesia_marcus_gideon_yang_memilih_mundur_dari_pns_kemenpora_ri-E90r_large.jpeg
Kisah Legenda Pebulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Juara Asian Games 2018 yang Pilih Mundur dari PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/40/3159335/segini_kisaran_gaji_pebulu_tangkis_jonatan_christie_sebagai_pns_kemenpora_ri-v57Z_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pebulu Tangkis Jonatan Christie sebagai PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/40/3157375/legenda_bulu_tangkis_indonesia_iie_sumirat_meninggal_dunia-3Kbn_large.jpg
Legenda Bulu Tangkis Indonesia Iie Sumirat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/40/3153319/hendra_setiawan_dijuluki_silent_killer_saat_bertanding-iTxP_large.jpg
Kisah Unik Legenda Pebulu Tangkis Indonesia Hendra Setiawan yang Dijuluki Silent Killer saat Bertanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/40/3152984/berikut_tiga_pebulu_tangkis_indonesia_yang_tak_disangka_punya_banyak_penggemar_di_china-yNOg_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Tak disangka Punya Banyak Penggemar di China, Nomor 1 Sering Tur ke Negeri Tirai Bambu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/40/3150931/daniel_marthin_telah_selesai_menjalani_operasi_pada_lututnya-7rDW_large.jpg
Daniel Marthin Selesai Jalani Operasi, Diperkirakan Comeback Oktober 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement