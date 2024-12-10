Kisah Mohammad Ahsan, Pebulu Tangkis Muslim Taat yang Disegani Para Lawan Kelas Dunia

KISAH Mohammad Ahsan, pebulu tangkis Muslim taat yang disegani para lawan kelas dunia, menarik untuk diulas. Sang pemain kini memutuskan gantung raket.

Mohammad Ahsan umumkan pensiun sebagai pebulu tangkis (Foto: Instagram/@king.chayra)

Ya, Ahsan sudah mengumumkan lewat akun Instagram pribadinya @king.chayra, Selasa (10/12/2024) malam WIB. Babah -sapaan akrabnya- akan resmi pensiun usai Indonesia Masters 2025.

“Bismillah. Alhamdulillah akhirnya telah sampai juga waktu untuk mengakhiri perjalanan saya di dunia bulu tangkis,” kata Ahsan.

Kata-kata pria asal Sumatra Selatan itu menunjukkan ketaatannya pada agama Islam. Ahsan memang memegang teguh ajaran dan perintah agama.

Pria yang kini berusia 37 tahun itu selalu berusaha minum dalam posisi duduk atau jongkok sesuai sunnah nabi. Kemudian, Ahsan juga menghindari salaman atau bersentuhan dengan lawan jenis.

Kendati begitu, pemain PB Djarum tersebut sangat dihormati oleh lawan-lawan kelas dunia. Betapa tidak, torehan sepanjang kariernya membuat lawan menaruh respek.