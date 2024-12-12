Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gara-Gara Hal Ini, Fajar Alfian Jadi yang Paling Sedih Mohammad Ahsan Pensiun

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |02:23 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Fajar Alfian Jadi yang Paling Sedih Mohammad Ahsan Pensiun
Dua ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Fajar Alfian/Rian Ardianto.
A
A
A

JAKARTA – Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, menjadi salah satu pihak yang paling sedih dengan kabar pensiunnya Mohammad Ahsan. Sebab perlu diketahui Ahsan adalah teman sekamar Fajar di Pelatnas PBSI.

Ya, Ahsan telah resmi mengumumkan bahwa dirinya bakal pensiun pada Januari mendatang. Hal itu diungkapkannya dalam Instagram-nya, @king.chayra pada Selasa (10/12/2024).

Pemain berusia 37 tahun itu menyusul duetnya, Hendra Setiawan, yang sudah lebih dulu mengumumkan bakal gantung raket awal tahun depan sebagai pemain profesional. Ucapan perpisahan pun membanjiri Instagram Ahsan.

Salah satu pemain yang memberikan kata-kata perpisahan padanya adalah Fajar Alfian. Dia sampai sedih karena kehilangan teman sekamarnya di Pelatnas PBSI.

“Selamat pensiun teman sekamarku,” tulis Fajar dengan emoji menangis dalam story di Instagram-nya, @fajaralfian95, Kamis (12/12/2024).

“Terimakasih untuk pengabdiannya untuk bulutangkis Indonesia,” tambah Fajar.

Fajar memang diketahui dekat dengan Ahsan karena mereka berbagi kamar di Pelatnas PBSI. Selain itu, mantan pemain ranking satu dunia tersebut juga sering meluangkan waktu bersama dengan Ahsan/Hendra hingga laundry pakaian bersama jika bertanding di luar negeri.

 

Halaman:
1 2
