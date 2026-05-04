HOME SPORTS NETTING

Kisah Viktoriia Kozyreva, Bidadari Bulu Tangkis Rusia yang Pesonanya Disebut Lampaui Gronya Somerville

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |04:02 WIB
Mantan pebulu tangkis asal Rusia, Viktoriia Kozyreva. (Foto: Instagram/viktorisssss)
KISAH Viktoriia Kozyreva menarik untuk dibahas. Pasalnya ia yang dulunya dikenal sebagai bidadari bulu tangkis Rusia itu disebut memiliki pesona melampaui spesialis ganda Australia, Gronya Somerville.

Beberapa tahun yang lalu, atlet asal Rusia ini sempat mengguncang jagat maya karena kecantikannya yang luar biasa, bahkan banyak penggemar yang menilai pesonanya melebihi ikon bulu tangkis Australia, Gronya Somerville.

Kozyreva mulai menjadi buah bibir pada awal dekade 2020-an. Saat itu, kehadirannya di turnamen internasional bersama rekannya, Mariia Sukhova, selalu berhasil menghipnotis penonton, bukan hanya lewat pukulan raket, melainkan juga lewat parasnya yang menawan.

1. Lebih Cocok Jadi Model

Muncul pertama kali di panggung besar saat membela Rusia dalam ajang BWF World Junior Championships 2019, Kozyreva langsung menjadi pusat perhatian. Kala itu, di usianya yang masih 18 tahun, banyak pihak yang menilai bahwa wajah Kozyreva lebih pantas menghiasi sampul majalah fesyen atau berjalan di atas catwalk sebagai model profesional daripada berpeluh keringat di lapangan.

Sayangnya, kecantikan wajahnya tidak berbanding lurus dengan prestasinya di dunia tepok bulu. Selama aktif bermain, karier Kozyreva tergolong biasa saja.

Viktoriia Kozyreva
Viktoriia Kozyreva

Kozyreva kesulitan menembus jajaran papan atas dunia, dengan peringkat BWF yang selalu tertahan di angka ratusan, baik di sektor tunggal, ganda putri, maupun ganda campuran. Perjalanannya di dunia kompetitif pun terbilang singkat, ia tercatat terakhir kali bertanding di ajang Estonia International pada Januari 2022 sebelum akhirnya memutuskan untuk menepi dari lapangan.

Meski telah pensiun dan fokus menjadi model dan influencer, Kozyreva tetap tak bisa lepas dari dunia bulu tangkis. Hal itu dapat dilihat dari sejumlah posting-an Kozyreva yang masih berkaitan dengan olahraga bulu tangkis.

 

