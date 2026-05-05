4 Atlet Bulu Tangkis yang Jalin Asmara Lintas Negara, Nomor 1 Bidadari Jepang!

Vinson Chiu dan Talia Ng

Jodoh merupakan salah satu misteri kehidupan. Bukan tidak mungkin pasangan hidup seseorang berasal dari belahan dunia lain atau berbeda kewarganegaraan.

Cinta merupakan bahasa universal. Itulah yang terjadi pada empat pebulu tangkis berikut ini, yang menjalin asmara beda negara. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

1. Ong Yew Sin (Malaysia) dan Aya Ohori (Jepang)

Penggemar bulu tangkis seluruh dunia heboh ketika pasangan ini go public pada 2025. Pasalnya, tidak ada yang menyangka Ohori akan jatuh cinta dengan Ong yang berbeda kewarganegaraan.

Siapa sangka, relasi keduanya berakhir di pelaminan. Ohori bahkan rela meninggalkan Jepang dan menetap di Malaysia yang merupakan negara asal sang suami.

2. Mohamad Arif Abd Latif (Malaysia) dan Rusydina Antardayu Riodingin (Indonesia)

Pasangan satu ini dipertemukan saat menjadi duet beda negara pada 2018. Tidak berapa lama, keduanya pun terlibat cinta lokasi (cinlok) hingga akhirnya Rusydina memutuskan gantung raket pada 2019.

Dalam hitungan bulan usai pensiun, pebulu tangkis berpaspor Indonesia itu menikah dengan Arif. Keduanya kini hidup berbahagia di Negeri Jiran.