MotoGP 2027 Masuki Era Baru, Ini Jadwal Lengkap Balapan dan Tes Pramusim

MotoGP 2027 Masuki Era Baru, Ini Jadwal Lengkap Balapan dan Tes Pramusim (Dok MotoGP)

JAKARTA - MotoGP 2026 telah berakhir. Grand Prix Valencia yang berlangsung pada akhir pekan kemarin menjadi penutup musim ini.

1. MotoGP 2026 Berakhir

MotoGP 2026 dimulai di Thailand pada 1 Maret dan mencakup 22 seri. Itu termasuk dengan kembalinya ajang balap ke Brasil pada akhir Maret.

Meskipun terdapat konflik di Timur Tengah, MotoGP tetap menyelenggarakan seluruh jadwal yang terdiri dari 22 seri. GP Qatar dijadwalkan ulang ke bulan November.

Marc Marquez juara dunia MotoGP 2026. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Marc Marquez berhasil meraih gelar juara dunia untuk kedelapan kalinya. Ia mengunci gelar juara musim 2026 saat masih menyisakan satu seri lagi, tepatnya di Grand Prix Portugal.

Namun, pembalap asal Spanyol tersebut tidak akan kembali untuk mempertahankan gelarnya pada tahun 2027. Pasalnya, Marc Marquez telah mengumumkan pensiun pada Jumat pada ajang Grand Prix Valencia 2026.

Seiring berakhirnya musim di Valencia, MotoGP akan memasuki era baru pada tahun 2027. Musim depan diperkenalkannya mesin berkapasitas 850cc.

Pirelli juga akan hadir sebagai pemasok ban resmi untuk menggantikan Michelin.

2. Kalender MotoGP 2027

Ini akan menjadi jeda musim dingin tersingkat dalam beberapa tahun terakhir. Jarak waktu kurang dari dua bulan antara berakhirnya musim 2026 dan dimulainya sesi pengujian pada Januari mendatang.

Era MotoGP 850cc akan dimulai pada 5–7 Maret 2027 dengan Grand Prix Thailand di Sirkuit Buriram. Ini akan menjadi tahun ketiga berturut-turut Thailand menjadi tuan rumah pembuka musim.

MotoGP 2027 akan kembali ke Argentina pada 9–11 April untuk seri keempat.

Putaran kedua terakhir musim ini akan menghadirkan Grand Prix Australia—yang untuk pertama kalinya sejak 1996 tidak lagi digelar di Phillip Island—karena ajang tersebut dipindahkan ke lintasan jalan raya baru di Adelaide.