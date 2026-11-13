Kimi Antonelli: Marco Bezzecchi Calon Kuat Juara MotoGP 2027!

PEMBALAP Mercedes AMG Petronas, Kimi Antonelli, memprediksi Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) akan bersaing di jalur juara MotoGP 2027. Penilaian itu muncul berdasarkan performa Marco Bezzecchi di MotoGP 2026 yang tampil impresif di beberapa balapan.

“Marco (Bezzecchi) merupakan salah satu sahabat terbaik saya. Saya senang melihatnya kembali meraih kemenangan di Qatar, terutama karena saya tahu betapa sulitnya menghadapi pembalap seperti Marc Marquez,” kata Kimi Antonelli yang berstatus juara dunia F1 2026, Okezone mengutip dari GP Blog, Jumat (13/11/2026).

Marco Bezzecchi mengejar Marc Marquez di Sprint Race MotoGP Qatar 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

“Saya yakin ia akan kembali jauh lebih kuat tahun depan. Kami juga sudah membicarakan hal ini bersama, dan menurut saya musim ini telah memberinya banyak pelajaran berharga,” lanjut pembalap asal Italia tersebut.

1. Lama Puncaki Klasemen MotoGP 2026

Marco Bezzecchi sempat muncul sebagai calon kuat juara MotoGP 2026. Ia sempat lama berada di puncak klasemen sementara MotoGP 2026.

Bahkan ketika memasuki seri ketujuh MotoGP 2026, Marco Bezzecchi unggul 102 angka atas Marc Marquez (Ducati Lenovo). Sekarang, kondisinya berbalik. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- selangkah lagi juara MotoGP 2026.

Hingga balapan menyisakan dua seri lagi, Marc Marquez duduk di puncak klasemen dengan 431 angka, unggul 60 poin atas Jorge Martin (Aprilia Racing) di posisi dua. Sementara dengan Marco Bezzecchi di posisi tiga, Marc Marquez unggul 74 angka.