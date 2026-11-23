Pindah ke Ducati, Pedro Acosta Ragu Saingi Marc Marquez di MotoGP 2027!

PEMBALAP Red Bull KTM, Pedro Acosta, ragu bisa menyaingi Marc Marquez (Ducati Lenovo) pada perebutan gelar juara MotoGP 2027. Pedro Acosta mengakui kehebatan The Baby Alien -julukan Marc Marquez- yang baru saja mengunci gelar juara musim ini.

1. Pedro Acosta Pindah ke Ducati di MotoGP 2027

Pedro Acosta akan berdampingan dengan Marc Marquez pada MotoGP 2027. Pembalap asal Spanyol itu akan bergabung dengan Ducati mulai musim 2027 hingga 2028.

Pedro Acosta melaju di MotoGP Malaysia 2026 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Ia akan menggantikan Francesco Bagnaia, yang merapat ke Aprilia Racing pada musim depan. Pedro Acosta yang merupakan pembalap muda berbakat digadang-gadang akan merepotkan Marc Marquez dalam perebutan titel MotoGP 2027.

Namun, Pedro Acosta sendiri meragukan bisa bersaing dengan Marquez. Perbedaan usia yang jauh serta pengalaman di lintasan balap membuat Acosta tidak menaruh ekspektasi lebih.

"Saya rasa tidak. Lagipula, dia (Marc Marquez) sudah menjadi juara dunia sepuluh kali (termasuk di kelas 125 CC dan Moto2)," ujar Acosta, Okezone mengutip dari Crash, Senin (23/11/2026).

“Kita tahu betapa hebatnya Marc, dan dia pasti tidak akan khawatir dengan pembalap yang baru memenangkan satu balapan MotoGP," tambah Acosta, yang pertama kalinya memenangkan balapan kelas utama pada musim ini.