Klasemen Akhir MotoGP 2026: Marc Marquez Juara Koleksi 459 Poin!

JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menjuarai MotoGP 2026. Pada klasemen akhir MotoGP 2026, peraih 8 gelar juara dunia kelas MotoGP itu total mengoleksi 459 poin setelah seri pamungkas di Valencia, Minggu (29/11/2026).

1. Marc Marquez Raih 459 Poin

Pada main race MotoGP Valencia 2026 di Sirkuit Ricardo Tormo, pembalap berjuluk The Baby Alien itu finish di urutan kedua. Ia berada di belakang pembalap Trackhouse, Raul Fernandez yang keluar sebagai juara.

Sementara itu, pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, yang finish di urutan keempat GP Valencia 2026, menempati posisi 2 pada klasemen akhir. Pembalap asal Italia itu mengoleksi 419 poin.

Rekan setimnya, Jorge Martin, duduk di peringkat ketiga klasemen akhir MotoGP 2026. Sempat bersaing ketat dengan Marc Marquez, Jorge Martin harus puas dengan koleksi 416 poin.

Posisi keempat diduduki pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta. Pembalap asal Spanyol itu mengoleksi 334 poin.

Di bawah Pedro Acosta adalah Ai Ogura. Pembalap asal Jepang itu terpaut 9 poin dari Pedro Acosta.

Marc Marquez (Ducati Corse)

2. Klasemen Akhir MotoGP 2026

Berikut klasemen akhir MotoGP 2026:

1. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) 459 poin

2. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) 419 poin

3. Jorge Martin (Aprilia Racing) 416 poin

4. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) 334 poin

5. Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) 325 poin

6. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 310 poin

7. Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) 308 poin

8. Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) 208 poin

9. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 173 poin

10. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) 167 poin