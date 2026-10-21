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Resmi Gabung HRC, Diogo Moreira Janji Kembalikan Kejayaan Honda di MotoGP!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |04:01 WIB
Resmi Gabung HRC, Diogo Moreira Janji Kembalikan Kejayaan Honda di MotoGP!
Diogo Moreira resmi perkuat HRC Honda di MotoGP 2027. (Foto: Instagram/diogomoreira_11)
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AALST – Pembalap asal Brasil, Diogo Moreira, tak sanggup menyembunyikan rasa bahagianya setelah resmi ditunjuk sebagai pembalap tim pabrikan Honda HRC untuk MotoGP 2027. Ia berkomitmen penuh untuk membawa pabrikan asal Jepang tersebut bangkit dan kembali ke papan atas persaingan.

Kepastian ini membuat Moreira akan berduet dengan Fabio Quartararo di tim utama Honda. Langkah ini sekaligus mengakhiri spekulasi masa depannya setelah berhasil mencuri perhatian pada musim pertamanya di kelas utama.

Moreira, yang saat ini menjalani musim debutnya bersama LCR Honda, sukses memberikan podium pertama bagi Honda musim ini di Sirkuit Motegi, Jepang. Performa impresif tersebut membuatnya terpilih mengalahkan kandidat kuat lainnya, David Alonso.

Sementara itu, David Alonso yang tengah berlaga di Moto2 akan mengisi posisi yang ditinggalkan Moreira di LCR Honda. Pembalap asal Kolombia itu bakal berduet dengan pembalap senior Johann Zarco untuk mengarungi musim debutnya di MotoGP.

Diogo Moreira memakai sarung tangan Marc Marquez (Foto: Instagram/@diogomoreira_11)
Diogo Moreira memakai sarung tangan Marc Marquez (Foto: Instagram/@diogomoreira_11)

1. Impian Masa Kecil Jadi Kenyataan

Langkah menembus tim pabrikan menjadi pencapaian luar biasa bagi pembalap berusia muda tersebut. Moreira menyebut kesempatan ini sebagai impian yang akhirnya terwujud.

"Rasanya sungguh luar biasa bisa bergabung dengan tim pabrikan Honda HRC di MotoGP, ini adalah impian setiap pembalap sejak masih kecil. Saya ingin berterima kasih kepada semua pihak di Honda HRC yang telah memercayai saya untuk mengambil langkah berikutnya dalam proyek ini,” cerita Moreira, dikutip dari Crash, Rabu (21/10/2026).

 

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