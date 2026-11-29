Penyebab Marc Marquez Kena Hukuman Penalti Setelah Motor Terbakar di Sprint Race MotoGP Valencia 2026

PENYEBAB Marc Marquez (Ducati Lenovo) kena hukuman penalti setelah motor terbakar di Sprint Race MotoGP Valencia 2026 akan diulas Okezone. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- memulai Sprint Race MotoGP Valencia 2026 yang digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia pada Sabtu 28 November 2026 malam WIB dari posisi dua.

1. Kronologi Motor Marc Marquez Terbakar

Saat bersiap start, terjadi masalah teknis di lampu start. Akibatnya, motor para pembalap terlalu lama menyala tanpa berjalan sama sekali. Efek negatif pun terjadi kepada motor Ducati Marc Marquez. Sang kuda besi yang mengalami overheat mengeluarkan asap.

Detik-detik motor Marc Marquez terbakar. (Foto: Instagram/@gpracingindonesia)

Mencoba menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, Marc Marquez mendorong sang motor ke depan sekaligus meninggalkan starting grid. Keputusan itu diambil Marc Marquez agar sang kuda besi tidak memberikan dampak ke motor-motor lain.

Benar saja tak lama kemudian, motor Marc Marquez terbakar dan langsung dipadamkan para petugas.s Marc Marquez pun harus mengganti motor untuk mengikuti sesi Sprint Race MotoGP Valencia 2026 semalam.

Saat balapan Sprint Race MotoGP Valencia 2026, Marc Marquez yang memulai balapan dari posisi dua terkena hukuman double long lap penalty karena melakukan manuver berbahaya kepada Jorge Martin (Aprilia Racing). Akibat hukuman itu, Marc Marquez harus rela finis di posisi 13 Sprint Race MotoGP Valencia 2026.

2. Marc Marquez Kena Hukuman Malam Ini

Tak hanya di sesi sprint race, Marc Marquez juga terkena hukuman Double Long Lap Penalty di main race MotoGP Valencia 2026 yang digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Minggu (29/11/2026) pukul 20.00 WIB. Mengutip dari Motorsport, penyebab Marc Marquez terkena hukuman Double Long Penalty karena meninggalkan starting grid.