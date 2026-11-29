Veda Ega Pratama Dihukum Double Long Lap Penalty di Moto3 Valencia 2026, Sanggup Bangkit?

PEMBALAP Honda Team Asia, Veda Ega Pratama terkena hukuman Double Long Lap Penalty di race Moto3 Valencia 2026 yang berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia pada Minggu (29/11/2026) pukul 17.00 WIB. Hukuman itu dijatuhkan karena Veda Ega Pratama sempat menutupi racing line Jesus Rios di sesi kualifikasi.

1. Kurang Puas dengan Performa di Latihan Bebas hingga Kualifikasi

Veda mengaku sudah menghadapi kendala sejak Jumat 27 November 2026, mulai dari kondisi lintasan hingga motor. Karena itu, ia berusaha memperbaiki penampilannya pada main race yang berlangsung sore ini.

"Saya tidak terlalu puas dengan jalannya akhir pekan terakhir musim ini. Kami mengalami kesulitan sejak Jumat, baik dengan kondisi lintasan, motor, maupun perasaan saya saat berkendara," kata Veda dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Minggu (29/11/2026),

Veda menilai sebenarnya ada perkembangan dari segi kepercayaan diri, khususnya dari segi pengereman. Modal itu coba dijadikan Veda dalam balapan sore ini.

"Saya merasa kepercayaan diri, terutama saat pengereman, semakin baik. Itu penting," ujar rider 17 tahun tersebut.