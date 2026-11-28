Hasil Sprint Race MotoGP Valencia 2026: Motor Marc Marquez Terbakar, Marco Bezzecchi Berjaya!

VALENCIA – Pembalap tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, sukses memenangkan balapan Sprint Race MotoGP Valencia 2026 yang berlangsung penuh drama di Sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, Sabtu 28 November 2026 malam WIB. Kemenangan ini diraih Bezzecchi setelah tampil dominan sejak awal hingga akhir balapan yang dipangkas menjadi 12 putaran.

Balapan terakhir Sprint Race di era mesin 1000cc tersebut sempat mengalami penundaan start akibat gangguan teknis pada lampu merah yang gagal padam. Situasi mendadak mencekam saat motor Ducati milik juara dunia bertahan, Marc Marquez, mengalami overheat hingga mengeluarkan api yang sempat mengenai kakinya.

1. Insiden Motor Terbakar

Marquez terpaksa melompat turun dari motornya sebelum petugas pemadam kebakaran memadamkan kobaran api pada Ducati Desmosedici tersebut. Akibat insiden itu, pembalap berusia 33 tahun yang akan pensiun akhir musim ini harus berlari ke garasi untuk mengambil motor cadangan jelang restart.

Meski tetap diizinkan memulai balapan dari posisi start kedua, Marquez dijatuhi hukuman double long lap penalty karena melanggar aturan meninggalkan grid untuk mengganti motor. Saat balapan dimulai ulang, ia sempat bersaing ketat di barisan depan dengan menyalip Raul Fernandez serta sempat merebut posisi kedua dari Jorge Martin pada lap ketiga sebelum melebar di Tikungan 8.

Petaka bagi The Baby Alien tiba pada putaran keenam saat menjalani hukuman long lap pertama yang membuatnya melorot dari posisi ketiga ke urutan kedelapan. Posisinya kian terbenam ke urutan ke-14 pada lap berikutnya usai menuntaskan penalti kedua, hingga akhirnya hanya mampu finis di posisi ke-13 tanpa meraih poin.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

2. Perebutan Posisi Runner-Up Klasemen

Di barisan terdepan, Marco Bezzecchi melesat tak terkejar sejak mengamankan holeshot dan mengunci kemenangan Sprint Race keduanya musim ini. Rekan setimnya di Aprilia Racing, Jorge Martin, finis di urutan kedua dengan selisih 2,924 detik untuk mengamankan finis satu-dua bagi pabrikan asal Noale tersebut.

Tambahan poin penuh membuat Bezzecchi sukses menggeser Martin dari posisi kedua klasemen sementara pembalap jelang balapan utama esok hari. Hasil ini juga membawa Aprilia unggul 15 poin atas Ducati dalam persaingan gelar juara dunia konstruktor musim 2026.