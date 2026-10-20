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HOME SPORTS MOTOGP

Daftar Lengkap Pembalap MotoGP 2027 Usai Diogo Moreira Resmi Gabung Tim Pabrikan Honda

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |15:54 WIB
Daftar Lengkap Pembalap MotoGP 2027 Usai Diogo Moreira Resmi Gabung Tim Pabrikan Honda
Simak daftar pembalap MotoGP 2027 usai Diogo Moreira resmi gabung tim pabrikan Honda HRC (Foto: Facebook/MotoGP)
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DAFTAR pembalap MotoGP 2027 usai Diogo Moreira resmi gabung tim pabrikan Honda HRC Castrol sudah diketahui. Kini, semua tim sudah komplet!

Bursa transfer pembalap MotoGP 2027 akhirnya kelar. Diogo Moreira dan David Alonso jadi dua nama terakhir yang resmi mendapatkan tempat di tim baru pada musim depan.

1. Gantung Keputusan

Diogo Moreira memakai sarung tangan Marc Marquez (Foto: Instagram/@diogomoreira_11)
Diogo Moreira memakai sarung tangan Marc Marquez (Foto: Instagram/@diogomoreira_11)

Sebelumnya, HRC menggantung keputusan untuk menempatkan salah satu dari mereka di tim pabrikan guna mendampingi Fabio Quartararo. Pada akhirnya, tim asal Jepang itu memilih Moreira!

Rider asal Brasil tersebut memang digadang-gadang akan promosi ke tim pabrikan Honda HRC Castrol di MotoGP 2027. Apalagi, Moreira sudah setahun mengaspal di kelas premier bareng tim satelit LCR.

Sementara, David Alonso yang akan berstatus rookie di MotoGP 2027, dijadikan pendamping Johann Zarco. Rider berkebangsaan Kolombia berdarah Spanyol tersebut akan promosi dari Moto2.

Alonso bakal bersaing dengan empat pendatang baru lain yakni Dani Holgado, Senna Agius, Izan Guevara, dan Nicolo Bulega. Khusus nama terakhir, ia satu-satunya rookie yang bukan dari Moto2.

 

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