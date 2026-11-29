Alex Marquez Absen di MotoGP Valencia 2026, Lewatkan Perpisahan Marc Marquez

JAKARTA - Pembalap Gresini, Alex Marquez, dipastikan absen mengikuti main race MotoGP Valencia 2026 karena menderita sakit bronkospasme parah. Ia pun melewati momen perpisahan sang kakak, Marc Marquez, yang akan membalap untuk terakhir kalinya di MotoGP Valencia 2026.

1. Alex Marquez Absen

Pembalap yang telah memenangkan empat balapan MotoGP ini merasa tidak sehat sejak tiba di Sirkuit Ricardo Tormo. Ia mengalami demam dan kehilangan suara pada Jumat (27/11/2026).

Marquez sempat melewatkan sesi media pada Jumat karena sakit. Namun, ia masih mampu berpartisipasi dalam sesi kualifikasi dan balapan sprint di Valencia pada Sabtu (28/11/2026).

Ia finis di posisi keenam dalam balapan sprint setelah memulai balapan dari posisi keempat di grid.

Alex Marquez absen di penampilan terakhirnya bersama Gresini di Grand Prix Valencia. Ini seharusnya menjadi penampilan terakhirnya bersama tim Gresini, sebelum pindah ke KTM musim depan.

Alex Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)

Pembalap asal Spanyol tersebut terpaksa mengundurkan diri dari balapan hari ini karena kondisi yang disebut tim sebagai bronkospasme parah. Hal ini membuatnya kesulitan bernapas.

Pernyataan singkat dari tim menyebutkan bahwa ia telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

"Alex Marquez akan melewatkan grand prix terakhir musim ini. Bronkospasme parah memaksa sang pembalap untuk meninggalkan sirkuit dan dibawa ke Rumah Sakit 9 ​​de Octubre," demikian pernyataan Gresini.

Hal ini menjadi akhir yang kurang menyenangkan bagi masa Marquez bersama Gresini. Ia bergabung bersama Gresini pada 2023 setelah 3 tahun membela Honda. Ia bergabung dengan Gresini di bawah pengelolaan Nadia Padovani.

Marquez mengakui Gresini berperan dalam membangkitkan kembali kariernya setelah melalui masa-masa sulit bersama HRC.

Bersama Gresini, Marquez meraih kemenangan MotoGP pertamanya di Grand Prix Spanyol tahun lalu. Ia juga memenangkan dua balapan lagi pada tahun 2023, yang membawanya menempati posisi kedua dalam kejuaraan.

Ia juga meraih kemenangan keempatnya di Jerez pada awal musim ini.