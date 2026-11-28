Jelang Gelaran FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 di Ancol, Kesiapan Sirkuit Tembus 95 Persen

JAKARTA – Persiapan perhelatan akbar FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 terus dikebut dengan progres pembangunan sirkuit di kawasan Ancol, Jakarta Utara, yang kini telah menyentuh angka 95 persen. Tahap homologasi terakhir dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan ini guna memastikan lintasan layak menggelar balapan dunia tersebut.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, persiapan demi persiapan terus dimatangkan. Area sirkuit, tribun penonton, hingga paddock sudah menggambarkan kesiapan penuh ajang yang akan berlangsung pada 5–6 Desember 2026 mendatang.

1. Progres Lintasan Hampir Rampung

Deputy Chief of SARGA Motorsport, Ricky Wirjan, mengatakan saat ini kesiapan trek Sirkuit Ancol sudah hampir sempurna. Hal itu menjadi aspek terpenting karena sirkuit merupakan elemen paling vital dalam kesuksesan balapan tersebut.

"Rencananya, di akhir pekan ini kami akan lakukan homologasi kembali. Harapannya imi menjadi yang terakhir serta bisa disahkan oleh FIA sendiri yang datang bersama dengan IMI juga," kaya Ricky dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (28/11/2026).

"Jadi, bisa men-certified sirkuit ini dan lolos untuk layak digunakan untuk event Rallycross World Cup," tambahnya.

FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

2. Penjualan Tiket Tembus 60 Persen

Ricky juga menjelaskan bahwa tiket yang sudah terjual mencapai 60 persen. Sebagai informasi, penyelenggara membanderol harga mulai Rp350.000 hingga Rp27.000.000 untuk kelas super premium, sementara tiket grandstand dimulai dari harga sekitar Rp1.200.000.