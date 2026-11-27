Tembus Elite Label World Athletics, Pertamina Eco RunFest Bidik 14.000 Pelari

JAKARTA – Pertamina Eco RunFest 2026 berhasil menorehkan pencapaian baru setelah meraih World Athletics Elite Label untuk kategori Half Marathon. Status tersebut menjadi peningkatan dari sebelumnya World Athletics Road Race Label sekaligus memperkuat posisi ajang lari ini di level internasional.

Pertamina Eco RunFest 2026 dijadwalkan berlangsung pada 6 Desember 2026 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Menjelang pelaksanaannya, PT Pertamina (Persero) bersama sejumlah pemangku kepentingan terus mematangkan persiapan untuk memastikan penyelenggaraan berjalan sesuai standar internasional.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita, mengatakan pencapaian Elite Label merupakan bentuk pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan Pertamina Eco RunFest. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak yang terlibat.

Untuk mendapatkan status Elite Label, penyelenggara harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan World Athletics. Beberapa di antaranya meliputi sertifikasi rute oleh Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), kehadiran atlet elite internasional, penerapan sistem anti-doping sesuai standar Athletics Integrity Unit, serta kesiapan layanan medis dan keselamatan peserta.

Selain itu, aspek keberlanjutan juga menjadi salah satu indikator penilaian melalui kerangka Athletics for a Better World (ABW).

"Salah satu aspek yang menjadi penilaian dalam memperoleh label Elite adalah sustainability atau keberlanjutan. Hal ini semakin memperkuat identitas Pertamina Eco RunFest sebagai event yang bukan sekadar ajang olahraga lari, tetapi juga mengedepankan aspek lingkungan," kata Arya di Gedung Oil Centre, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Komitmen terhadap lingkungan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program dalam Pertamina Eco RunFest 2026. Di antaranya penggunaan Eco Jersey berbahan daur ulang, pengelolaan sampah melalui Eco Waste Management, edukasi lingkungan lewat Eco Education, hingga pengembangan Eco Innovation yang melibatkan generasi muda.