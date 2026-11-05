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Daftar Sementara Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2026: Tunggal dan Ganda Putra Penuhi Kuota!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |04:13 WIB
Daftar Sementara Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2026: Tunggal dan Ganda Putra Penuhi Kuota!
Simak daftar sementara wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2026 di mana ganda putra memenuhi dua kuota (Foto: PBSI)
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DAFTAR sementara wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2026 akan dibahas Okezone. Dari lima sektor yang ada, hanya tunggal putra dan ganda putra yang memenuhi kuota.

BWF World Tour Finals merupakan turnamen tutup tahun yang mempertemukan delapan pemain terbaik di tiap sektor. Penyusunan ranking diambil dari performa mereka di World Tour sepanjang 2026.

1. Syarat Lolos BWF World Tour Finals 2026

Jonatan Christie bermain di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Kendati begitu, ada beberapa syarat ketat terkait kuota. Pertama, setiap negara hanya bisa diwakili dua pemain di setiap sektor. Keduanya diambil dari peringkat tertinggi di ranking BWF World Tour Finals.

Kedua, juara dunia atau peraih medali emas Olimpiade, otomatis lolos ke BWF World Tour Finals. Tapi, mereka hanya bisa mendapat keistimewaan itu jika nangkring di ranking 20 besar!

2. Wakil Indonesia

Lalu, seperti apa gambaran wakil Indonesia di setiap sektor? Hingga Kamis (5/11/2026), hanya empat pemain yang akan tampil, yakni masing-masing dua di tunggal dan ganda putra!

Dari tunggal putra, kedua pemain itu adalah Alwi Farhan (ranking empat) dan Jonatan Christie (ranking enam). Sementara, ganda putra diwakili Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ranking tiga) dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (ranking delapan).

Sementara, sektor tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran, belum memiliki perwakilan. Semua pemain Indonesia yang ada di sana, berada di luar posisi delapan besar.

Di tunggal putri, posisi tertinggi dimiliki Putri Kusuma Wardani (ranking 10). Ia harus bisa menggusur Pornpawee Chochuwong di urutan sembilan, jika ingin tampil di BWF World Tour Finals 2026.

 

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