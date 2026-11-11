Alwi Farhan Resmi Lolos BWF World Tour Finals 2026!

KUMAMOTO – Alwi Farhan resmi lolos ke BWF World Tour Finals 2026. Ia menjadi wakil Indonesia pertama yang dipastikan tampil di ajang tutup tahun tersebut.

Kepastian itu didapat setelah Alwi berhasil lolos ke babak 16 besar Kumamoto Masters 2026. Ia kini menempati peringkat empat perhitungan ranking menuju BWF World Tour Finals 2026.

1. Koleksi 76.400 Poin

Alwi telah mengumpulkan 76,400 poin setelah mengikuti berbagai turnamen dalam kalender BWF World Tour 2026. Ia sukses menjuarai dua turnamen di antaranya yakni Indonesia Masters dan Australia Open.

Ini menjadi pertama kalinya Alwi lolos ke BWF World Tour Finals. Sebelumnya, pebulu tangkis asal Solo itu fokus pada pengembangan prestasi dan tunggal putra Indonesia kerap diwakili Jonatan Christie.

BWF World Tour Finals hanya diikuti oleh para pemain yang menempati delapan besar perhitungan kalender turnamen musim ini. Turnamen tutup tahun itu akan digelar di Hangzhou, China, pada 9-13 Desember 2026.