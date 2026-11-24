Alwi Farhan Kantongi Rp5 Miliar jika Juara BWF World Tour Finals 2026!

PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, akan mengantongi USD280.000 atau setara Rp5 miliar jika juara BWF World Tour Finals 2026 nomor tunggal putra! Berdasarkan daftar hadiah yang dirilis, juara BWF World Tour Finals 2026 nomor tunggal (putra dan putri) masing-masing meraup USD280.000.

Sementara jika finis runner-up, akan mendapatkan USD140.000 atau sekira Rp2,5 miliar. Bagaimana jika tersingkir di semifinal? Andai gugur di semifinal, Alwi Farhan meraup USD70.000 atau sekira Rp1,27 miliar.

Alwi Farhan siap tempur di BWF World Tour Finals 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Bagaimana jika langkah Alwi Farhan terhenti di fase grup? Jika finis di peringkat tiga fase grup, Alwi Farhan mendapatkan USD38.500 atau setara Rp700 juta. Terakhir jika finis sebagai juru kunci grup, Alwi Farhan meraup USD21.000 (Rp381 juta).

Jadi kesimpulannya, seapes-apesnya Alwi Farhan akan mendapatkan Rp381 juta. Sementara jika menjadi juara, pebulu tangkis 21 tahun itu terkena guyuran uang Rp5 miliar.

1. Alwi Farhan Unggulan Ketiga

Alwi Farhan ditempatkan sebagai unggulan ketiga BWF World Tour Finals 2026 nomor tunggal putra. Ia bersanding dengan tiga pebulu tangkis lain yang juga ditempatkan sebagai unggulan, yakni Christo Popov (unggulan 1, Prancis), Anders Antonsen (unggulan 2, Denmark) dan Victor Lai (unggulan 4, Kanada).

Selain empat nama di atas, empat pebulu tangkis lain yang akan turun di nomor tunggal putra adalah Chou Tien Chen (Taiwan), Kunlavut Vitidsarn (Thailand), Alex Lanier (Prancis) dan Lakshya Sen (India).