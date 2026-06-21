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Pelatih Tunggal Putra Targetkan Alwi Farhan Lolos BWF World Tour Finals 2026

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |12:05 WIB
Pelatih Tunggal Putra Targetkan Alwi Farhan Lolos BWF World Tour Finals 2026
Alwi Farhan ditargetkan tembus BWF World Tour Finals 2026 (Foto: PBSI)
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JAKARTA – Pelatih tunggal putra Pelatnas PBSI, Indra Widjaja, menargetkan ada anak asuhnya, terutama Alwi Farhan, lolos ke BWF World Tour Finals 2026. Hal itu ditegaskan usai turnamen Australia Open 2026 pekan lalu.

Berkat kemenangan di Australian Open 2026, Alwi saat ini berada di peringkat pertama dalam ranking Race to World Tour Finals (WTF). Peluangnya untuk lolos sangat besar.

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"Untuk Alwi, dari awal tahun target saya itu, 'Wi, kami mau kamu akhir tahun ke WTF nih,’ saya bilang begitu. Targetnya ke sana," kata Indra di Pelatnas PBSI, Jakarta, dikutip Minggu (21/6/2026).

"Sampai bulan ini, sampai sekarang ya, treknya masih bagus sekali. Itu perlu konsisten, masih banyak lagi pertandingan. Jadi salah satu target untuk Alwi di WTF," lanjutnya.

1. Perkembangan Positif

Menurut Indra, performa Alwi sepanjang musim ini menunjukkan perkembangan yang positif. Selain berhasil meraih gelar Australian Open 2026, pebulu tangkis berusia 21 tahun membuka awal tahun dengan merebut titel Indonesia Masters 2026.

Meski demikian, Indra menegaskan perjalanan menuju World Tour Finals 2026 masih panjang. Masih ada sejumlah turnamen penting yang harus dilalui Alwi untuk mengamankan posisinya di delapan besar Race to World Tour Finals hingga akhir tahun.

 

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