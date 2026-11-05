Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Nova Widianto Harap Amri/Nita Bisa Lolos BWF World Tour Finals 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |19:09 WIB
Nova Widianto Harap Amri/Nita Bisa Lolos BWF World Tour Finals 2026
Pelatih ganda campuran PBSI, Nova Widianto, berharap Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah bisa lolos ke BWF World Tour Finals 2026 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih ganda campuran PBSI, Nova Widianto, berharap Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah bisa lolos ke BWF World Tour Finals 2026. Sisa turnamen yang ada wajib dimaksimalkan dengan baik.

Pada daftar ranking Road to BWF World Tour Finals 2026, Amri/Nita saat ini menempati peringkat 13. Sementara, hanya ada delapan pasangan terbaik untuk bisa lolos ke ajang bergengsi akhir tahun tersebut.

1. Harapan Terbuka Lebar

Amri Syahnawi/Nita Violina. (Foto: PBSI)

Meski begitu, asa Amri/Nita untuk lolos ke BWF World Tour Finals 2026 masih terbuka lebar. Sebab, di atas mereka ada empat pasangan China dan persyaratan untuk lolos setiap negara maksimal hanya boleh diwakili dua pemain.

Selain itu, masih ada empat turnamen tersisa untuk bisa memperebutkan tiket ke Hangzhou, China. Keempat turnamen tersebut adalah Korea Open, Kaohsiung Masters, Kumamoto Masters Japan, dan Hong Kong Open 2026.

"Ada (harapan), (Amri/Nita) ranking 13 tapi dipotong-dipotong kan pasangan China-nya ada empat. Ada empat kan dipotong dua, jadi kemungkinan ya masih ada harapanlah," ucap Nova saat ditemui Okezone di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

"Tapi pasangan lain pun yang mengejar banyak, ada Malaysia juga. Ada Hoo Pang Ron/Lai Pei Jing itu kan juga baru berapa pertandingan tapi hasilnya juga bagus," tambah mantan pelatih ganda campuran Malaysia itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/40/3225700/alwi_farhan_ditargetkan_tembus_bwf_world_tour_finals_2026-VQJ6_large.jpg
Pelatih Tunggal Putra Targetkan Alwi Farhan Lolos BWF World Tour Finals 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/40/3251201//amri_syahnawi_dan_nita_violina_marwah-toTk_large.jpg
Hasil Perempatfinal Hylo Open 2026: Amri/Nita Lolos 4 Besar Usai Pulangkan Wakil Spanyol!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/40/3251007//hasil_16_besar_hylo_open_2026_super_500_yang_melibatkan_tiga_wakil_indonesia_sudah_diketahui-iu3p_large.jpg
Hasil 16 Besar Hylo Open 2026: Amri/Nita Pulangkan Dejan/Felisha, Jonatan Christie Lanjut ke Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/40/3250860//amri_syahnawi_bersama_nita_violina-Dzmv_large.jpg
Perang Saudara Tersaji di 16 Besar Hylo Open 2026, Amri/Nita Siap Tantang Dejan/Felisha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/40/3249803//amri_syahnawi_bersama_nita_violina-jmV8_large.jpg
Lawan Unggulan Pertama di Perempatfinal French Open 2026, Amri/Nita Tidak Gentar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/40/3249659//amri_syahnawi_bersama_nita_violina-CRPg_large.jpg
Hasil 16 Besar French Open 2026: Hajar Ganda Campuran Taiwan, Amri/Nita Tembus Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement