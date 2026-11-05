Nova Widianto Harap Amri/Nita Bisa Lolos BWF World Tour Finals 2026

JAKARTA – Pelatih ganda campuran PBSI, Nova Widianto, berharap Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah bisa lolos ke BWF World Tour Finals 2026. Sisa turnamen yang ada wajib dimaksimalkan dengan baik.

Pada daftar ranking Road to BWF World Tour Finals 2026, Amri/Nita saat ini menempati peringkat 13. Sementara, hanya ada delapan pasangan terbaik untuk bisa lolos ke ajang bergengsi akhir tahun tersebut.

1. Harapan Terbuka Lebar

Meski begitu, asa Amri/Nita untuk lolos ke BWF World Tour Finals 2026 masih terbuka lebar. Sebab, di atas mereka ada empat pasangan China dan persyaratan untuk lolos setiap negara maksimal hanya boleh diwakili dua pemain.

Selain itu, masih ada empat turnamen tersisa untuk bisa memperebutkan tiket ke Hangzhou, China. Keempat turnamen tersebut adalah Korea Open, Kaohsiung Masters, Kumamoto Masters Japan, dan Hong Kong Open 2026.

"Ada (harapan), (Amri/Nita) ranking 13 tapi dipotong-dipotong kan pasangan China-nya ada empat. Ada empat kan dipotong dua, jadi kemungkinan ya masih ada harapanlah," ucap Nova saat ditemui Okezone di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

"Tapi pasangan lain pun yang mengejar banyak, ada Malaysia juga. Ada Hoo Pang Ron/Lai Pei Jing itu kan juga baru berapa pertandingan tapi hasilnya juga bagus," tambah mantan pelatih ganda campuran Malaysia itu.