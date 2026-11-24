Belum Terima Ucapan Selamat dari Valentino Rossi, Marc Marquez : Saya Tak Mengharapkannya!

Belum Terima Ucapan Selamat dari Valentino Rossi, Marc Marquez : Saya Tak Mengharapkannya! (Instagram/@ducaticorse)

JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengungkapkan dirinya tidak menerima ucapan selamat dari Valentino Rossi, setelah sukses meraih gelar juara dunia MotoGP untuk kedelapan kalinya. Ia mengaku tidak mengharapkan ucapan selamat dari Valentino Rossi.

Pembalap Ducati berusia 33 tahun itu mengunci gelar juara musim 2026 pada akhir pekan lalu di Grand Prix Portugal, setelah berhasil mengejar ketertinggalan 102 poin yang sempat ia alami di awal musim.

Dengan pencapaian ini, ia resmi menjadi juara dunia MotoGP sebanyak delapan kali dan peraih total 10 gelar juara grand prix, melampaui jumlah gelar yang diraih rival bebuyutannya, Rossi, sepanjang kariernya.

Hal ini terjadi hanya beberapa minggu setelah Rossi kembali memanaskan persaingannya dengan Marquez, dengan menuduh Marquez telah "mencuri" gelar juara dunia ke-10 darinya pada 2015.

Marc Marquez juara dunia MotoGP 2026. (Foto: Instagram/ducaticorse)

1. Tak Harapkan Ucapan Selamat

Dalam sebuah acara di Madrid pada Senin (23/11/2026), Marc Marquez ditanya apakah ia menerima ucapan selamat dari Rossi setelah memenangkan gelar tersebut.

“Tidak, saya tidak mengharapkannya,” ujarnya, melansir laman Crash, Rabu (25/11/2026).

“Saya hanya mengharapkan sesuatu dari orang-orang yang bisa memberikan kontribusi dalam hidup saya,” ucapnya.

Ia menjawab belum menerimanya dan memang tidak mengharapkannya. Namun, ia menambahkan Rossi tetaplah sosok yang memberikan inspirasi baginya.

“Valentino telah banyak berkontribusi; dia adalah sosok inspiratif,” katanya.

“Lagipula, kita tidak harus selalu akur dengan semua orang. Saya memang lebih sering berselisih dengannya; mungkin karena kami sama-sama berzodiak Aquarius,” ujarnya.