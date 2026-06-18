Giacomo Agostini Mau Bujuk Marc Marquez Segera Pensiun dari MotoGP

LEGENDA hidup MotoGP, Giacomo Agostini, kagum dengan berbagai rekor yang berhasil dibukukan Marc Marquez. Setengah bercanda, ia akan meminta pembalap tim Ducati Lenovo itu segera pensiun!

Marquez sukses mencatatkan 100 kemenangan di seluruh kelas pada ajang balapan grand prix. Momen itu terjadi pada MotoGP Hungaria 2026 yang dimenangi pria asal Spanyol tersebut.

Marc Marquez memenangi MotoGP Hungaria 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Totalnya, Marquez mengukir 74 kemenangan, 127 podium, dan 76 pole position, dalam 213 balapan di MotoGP. Ia juga mengoleksi tujuh gelar juara dunia sejak turun di kelas premier pada 2013.

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Catatan-catatan itu bikin Agostini kagum. Ia pun senang saat ini rekor yang dimilikinya semasa aktif balapan masih belum mampu dipecahkan.

“Rekor ada untuk dipecahkan. Tentu saja, semua orang memperhatikan rekornya masing-masing. Itu normal. Itu naluri manusiawi,” papar Agostini, mengutip dari Motosan, Kamis (18/6/2026).

“Selama rekor-rekor itu masih milik saya, tentu saja saya senang. Jika ada seseorang yang memecahkannya, saya berharap masih hidup untuk merayakannya bersama-sama,” imbuh pria asal Italia itu.