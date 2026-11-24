Valentino Rossi Bungkam soal Gelar MotoGP 2026, Begini Respons Marc Marquez

PEMBALAP Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengungkapkan dirinya belum menerima pesan ucapan selamat dari Valentino Rossi menyusul keberhasilannya mengunci gelar juara dunia MotoGP 2026. Meski demikian, pembalap berusia 33 tahun tersebut menegaskan bahwa ia memang tidak menantikan pesan apa pun dari mantan rival bebuyutannya itu.

Marquez baru saja memastikan titel juara dunia kelas premier kedelapannya pada ajang MotoGP Portugal 2026 akhir pekan lalu. Pencapaian tersebut menggenapi koleksinya menjadi 10 gelar juara dunia di semua kelas, sekaligus resmi melampaui total torehan karier Rossi.

Situasi hubungan keduanya memang kembali memanas beberapa pekan sebelumnya setelah Rossi kembali menyinggung rivalitas lama mereka dan menuduh Marquez telah merampas gelar juara dunia ke-10 miliknya pada musim 2015.

1. Tetap Hormati Rossi

Saat menghadiri sebuah acara di Madrid pada Senin 23 November 2026, Marquez mendapat pertanyaan dari awak media mengenai ada tidaknya pesan ucapan selamat yang dikirimkan Rossi pascakemenangan bersejarahnya. Menanggapi hal tersebut, Marquez memberikan jawaban lugas tanpa menyimpan sentimen negatif.

Valentino Rossi vs Marc Marquez, MotoGP Belanda 2015. Sirkuit Assen. MotoGP

“Tidak, saya tidak mengharapkannya,” kata Marquez, dikutip dari Crash, Selasa (24/11/2026).

Marquez menjelaskan bahwa dirinya hanya menantikan perhatian dari lingkaran orang-orang yang memberikan kontribusi langsung dalam kehidupannya saat ini. Kendati demikian, pembalap asal Spanyol itu tetap mengakui peran besar Rossi dalam perjalanan kariernya di dunia balap motor.

“Saya mengharapkan sesuatu dari orang-orang yang bisa berkontribusi dalam hidup saya. Valentino telah berkontribusi banyak; dia telah menjadi inspirasi,” tambahnya.