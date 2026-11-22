Penyebab Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Portugal 2026 dan Digantikan Pol Espargaro

PORTIMAO – Maverick Vinales menyatakan mundur dari MotoGP Portugal 2026. Posisinya lantas digantikan oleh Pol Espargaro.

Vinales sebetulnya sudah sempat mengikuti latihan bebas 1 (FP1) MotoGP Portugal 2026 di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Jumat 20 November. Tapi, pria asal Spanyol itu lalu mengundurkan diri.

Bahunya kembali terasa sakit karena karakter sirkuit yang naik turun seperti rollercoaster. Padahal, Vinales bisa menyelesaikan balapan di MotoGP Qatar 2026 dua pekan silam tanpa masalah berarti.

1. Sudah Bekerja Keras

Rider berusia 31 tahun itu mengaku sudah bekerja keras sepanjang satu bulan terakhir untuk bisa kembali tampil kompetitif. Sayangnya, masalah di bahu kanannya masih belum pulih.

“Saya sudah bekerja sangat keras sepanjang satu bulan terakhir untuk kembali ke kondisi fisik terbaik dan siap untuk berkompetisi lagi,” kata Vinales, mengutip dari Crash, Minggu (22/11/2026).

“Sayangnya, trek ini membuat saya jadi lebih sulit mengontrol motor dan saya juga (kembali) mengalami rasa sakit di bahu. Ini adalah keputusan yang sulit,” imbuh The Top Gun.