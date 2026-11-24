Kisah Marc Marquez, Juara Dunia MotoGP 2026 yang Sempat Ingin Pensiun Usai Kecelakaan di Sirkuit Le Mans

PEMBALAP Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengungkapkan dirinya sempat terbesit keinginan untuk pensiun setelah mengalami kecelakaan fatal pada sprint race MotoGP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans, Mei 2026 lalu. Kondisi fisik yang terpuruk pascainsiden tersebut membuatnya sempat meragukan kemampuannya untuk terus bersaing di level tertinggi balap motor dunia.

“Saya bisa melihat bahwa saya tidak mampu berkendara dengan baik, dan saya berkata pada diri sendiri bahwa mungkin sudah saatnya untuk pensiun,” ungkap Marquez, sebagaimana dikutip dari laman resmi Ducati Lenovo, dikutip Selasa (24/11/2026).

Kecelakaan highside saat melewati tikungan itu membuat Marquez terlempar ke area kerikil dan menderita cedera pada kaki kanannya. Lebih parah lagi, benturan keras tersebut memperburuk kondisi bahu lamanya akibat pergeseran sekrup bekas operasi terdahulu hingga menyentuh bagian saraf.

1. Titik Terendah

Selain rasa sakit fisik yang belum jelas perkiraan waktu pemulihannya, hantaman mental turut menggerus kepercayaan diri Marquez di lintasan. Di tengah keraguan tersebut, justru orang-orang di lingkar terdekatnya yang terus menaruh keyakinan bahwa ia masih sanggup kembali kompetitif.

Marc Marquez juara dunia MotoGP 2026. (Foto: Instagram/ducaticorse)

“Saya berpikir bahwa setelah kecelakaan di Le Mans, orang-orang di sekitar saya dan pihak lain justru lebih percaya kepada saya dibandingkan saya sendiri. Saat itu, saya merasa tidak memiliki apa pun untuk diandalkan,” tutur Marquez.

Alih-alih menyerah pada keadaan, juara bertahan musim 2025 itu memilih mematuhi naluri petarungnya dan menjalani program pemulihan secara disiplin.

“Pada saat itu, saya hanya terus melangkah. Saya mengikuti naluri dan terus bekerja seperti yang selalu saya lakukan sepanjang karier olahraga saya, memberikan segalanya dari Senin hingga Minggu dan hanya berpikir tentang balapan,” tambahnya.