Hasil Latihan Bebas 1 Moto3 Portugal 2026: Belum Nyetel, Veda Ega Pratama Finis Posisi 21

PORTIMAO – Hasil Latihan Bebas 1 (FP1) Moto3 Portugal 2026 sudah diketahui. Veda Ega Pratama mengakhiri sesi ini di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Jumat (20/11/2026) sore WIB, ini di posisi 21.

Pembalap Honda Team Asia itu mampu mencatatkan waktu terbaiknya 1 menit 48,871 detik. Tapi, status rider tercepat didapat David Almansa, Maximo Quiles, dan David Munoz.

Jalannya Sesi Latihan Bebas

Para pembalap langsung keluar dari garasi untuk mencatatkan installation lap. Namun, Adrian Fernandez lebih dulu tancap gas dan membukukan waktu 1 menit 51,045 detik.

Sedangkan, Veda Ega memanfaatkan kesempatan pertama ini untuk coba-coba. Alhasil, ia hanya mencetak waktu satu putaran 1 menit 53,071 detik atau berjarak hingga 2,026 detik.

Di kesempatan kedua, Veda Ega mampu menajamkan waktunya menjadi 1 menit 50,857 detik dan menempati posisi empat. Tapi, pembalap tercepat kali ini adalah David Munoz dengan 1 menit 49,784 detik.

Memasuki paruh akhir FP1, Veda Ega terdampar di urutan 18. Posisi teratas dihuni David Almansa dengan 1 menit 47,778 detik.