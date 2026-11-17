Kisah Luar Biasa Veda Ega Pratama, Kalahkan Rekan Setim Maximo Quiles yang Punya Motor Superkencang!

Veda Ega Pratama siap tempur di dua seri pamungkas Moto3 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)

KISAH luar biasa Veda Ega Pratama, mengalahkan rekan setim Maximo Quiles yang punya motor superkencang akan diulas Okezone. Maximo Quiles yang membela panji CFMoto Aspar Team, tampil luar biasa di Moto3 2026.

Hingga seri ke-21 Moto3 2026, Maximo Quiles kukuh di puncak dengan 392 angka. Ia unggul 139 angka atas David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) di posisi dua.

Maximo Quiles juara Moto3 2026. (Foto: Instagram/@maximoquiles28)

Maximo Quiles bahkan mengunci gelar juara dunia Moto3 2026 di seri ke-17 yang berlangsung di Sirkuit Mandalika. Hal itu berarti, Maximo Quiles menjadi juara ketika Moto3 2026 masih menyisakan lima seri lagi.

1. Kalah dari Veda Ega Pratama

Di saat Maximo Quiles yang tampil istimewa, lain halnya dengan sang rekan setim, Marco Morelli. Meski menggunkan motor yang sama dengan Maximo Quiles, Marco Morelli tidak jago-jago amat.

Hingga seri ke-20 Moto3 2026, Marco Morelli duduk di posisi tujuh dengan 141 angka. Ia bahkan kalah dari rider asal Indonesia yang membela Honda Team Asia, Veda Ega Pratama.

Veda Ega Pratama saat ini duduk di posisi enam klasemen dengan 144 angka. Melihat performa impresif Veda Ega Pratama dalam beberapa race terakhir, peluangnya mengalahkan Marco Morelli di klasemen akhir Moto3 2026 terbuka lebar.