Jelang Moto3 Portugal 2026, Pembalap Malaysia Hakim Danish Miliki Modal Penting untuk Lawan Veda Ega Pratama

KUALA LUMPUR – Pembalap asal Malaysia, Hakim Danish, kembali menunjukkan potensinya di ajang Moto3 Qatar 2026. Perkembangan pesatnya ini tentu menjadi sorotan tersendiri, terutama jika disandingkan dengan rivalitas dan kiprah pembalap masa depan kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, yang juga tengah merintis jalan menuju panggung dunia.

Membela panji Aeon Credit-MT Helmets-MSI, status rookie sama sekali tidak membuat nyali Hakim ciut. Tampil di Sirkuit Internasional Lusail, Qatar, ia melaju menjanjikan sejak awal dan berhak memulai balapan dari posisi ketujuh.

Sayangnya, eksekusi saat lampu merah padam kurang berjalan mulus. Hakim sempat terlempar jauh ke urutan 13 pada akhir putaran pertama, memaksanya bekerja ekstra keras dibandingkan pembalap lainnya.

1. Daya Juang dan Mental Baja

Alih-alih menyerah pada keadaan, pembalap muda ini justru memperlihatkan mentalitas pantang menyerah. Ia secara bertahap memangkas waktu dan berhasil kembali ke dalam rombongan terdepan saat balapan mendekati akhir.

Hakim bahkan memiliki peluang emas untuk mengamankan posisi lima besar tepat di putaran pamungkas. Namun, saat bersaing ketat dengan Alvaro Carpe dari tim Red Bull KTM Ajo, ia terpaksa melebar dan harus puas menyentuh garis finis di urutan ketujuh.

Hakim Danish Kalahkan Veda Ega Pratama di Moto3 Portugal 2026?

Zulfahmi Khairuddin, sosok yang menjadi manajer sekaligus mentor Hakim sejak 2020, memandang kejadian tersebut bukan sebagai sebuah kegagalan. Ia justru merasa sangat bangga dengan determinasi yang ditunjukkan oleh anak asuhnya di atas lintasan.

"Secara keseluruhan, ini adalah akhir pekan yang sangat positif bagi Danish di Qatar. Dia membuktikan kecepatannya sejak sesi pembuka dan otomatis lolos ke kualifikasi kedua (Q2)," ungkap Zulfahmi mengutip dari New Straits Times, Sabtu (14/11/2026).