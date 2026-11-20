Baru Sekali Jajal Sirkuit Algarve, Veda Ega Pratama Punya Target Tersendiri di Moto3 Portugal 2026

PORTIMAO – Veda Ega Pratama memiliki target tersendiri di Moto3 Portugal 2026. Apalagi, pembalap Honda Team Asia itu baru sekali menjajal Sirkuit Internasional Algarve di Portimao.

Veda datang ke Portugal dengan modal hasil apik dalam dua seri sebelumnya. Ia berhasil finis di posisi kedua pada GP Malaysia dan menempati urutan keempat dalam balapan GP Qatar.

1. Kepercayaan Diri

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Qatar 2026 (Foto: Honda Racing)

Sekadar catatan, di Moto3 Qatar 2026, Veda Ega tampil sangat luar biasa karena memulai dari posisi ke-14. Hasil akhir menandakan daya juang yang ditampilkannya sangat luar biasa hingga memberikan tambahan kepercayaan diri.

"Saya sangat menantikan balapan di Portugal,” kata Veda Ega dalam keterangan resmi Honda Team Asia, Jumat (20/11/2026).

“Hasil di Qatar memberi saya banyak kepercayaan diri, terutama karena kami berhasil memperbaiki posisi setelah memulai balapan dari P14," sambung pembalap berusia 17 tahun itu.

Veda Ega mengatakan, sudah memiliki sedikit gambaran mengenai karakter lintasan Portimao dari tes pra-musim. Akan tetapi, kondisinya berbeda lantaran ketika itu trek basah.

"Kondisinya memang hujan saat tes pramusim, tetapi ini merupakan sirkuit yang sangat menarik dengan banyak perubahan elevasi,” kata Veda Ega.