Jadwal Moto3 Portugal 2026 Hari Ini: Veda Ega Pratama Melesat Lagi?

JADWAL Moto3 Portugal 2026 hari ini, Jumat (20/11/2026) yang berlangsung di Sirkuit Algarve, Portugal sudah dirilis. Ada dua sesi yang digelar hari ini, yakni sesi latihan bebas 1 dan latihan bebas.

Latihan bebas 1 digelar pada pukul 16.00 WIB. Kemudian, sesi latihan atau practice dilangsungkan di sirkuit yang sama pada pukul 20.15 WIB.

1. Tren Positif Veda Ega Pratama

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Qatar 2026 (Foto: Honda Racing)

Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama sedang dalam tren positif. Setidaknya dalam tiga race terkini, Veda Ega Pratama selalu bersaing di barisan terdepan. Di Moto3 Australia 2026 yang berlangsung di Sirkuit Phillip Island, rider 17 tahun itu meraih pole position!

Sayangnya, balapan gagal digelar karena cuaca buruk. Padahal, jika balapan digelar sesuai jadwal, rider kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta itu berpotensi meraih kemenangan perdana di ajang Grand Prix.

Lanjut ke Moto3 Malaysia 2026, Veda Ega Pratama mencetak sejarah lain. Pertama kalinya sepanjang sejarah, Veda Ega Pratama finis runner-up di ajang Grand Prix!

Terbaru di Moto3 Qatar 2026 yang berlangsung dua pekan lalu, Veda Ega Pratama finis keempat. Hebatnya, rider Honda Team Asia itu finis keempat meski memulai balapan dari posisi 14.