Kapan Veda Ega Pratama Balapan Lagi? Ini Jadwal Lengkap Moto3 Portugal 2026

Simak jadwal lengkap Moto3 Portugal 2026 yang akan digelar akhir pekan ini (Foto: Instagram/@veda_54)

KAPAN Veda Ega Pratama balapan lagi? Ini jadwal lengkap Moto3 Portugal 2026!

Moto3 2026 memasuki seri ke-21. Balapan bertajuk Moto3 Portugal 2026 itu akan digelar di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, 20-22 November.

1. Positif

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Qatar 2026 (Foto: Honda Racing)

Veda Ega mengakhiri rangkaian balapan di Asia dengan positif. Ia sukses mencatatkan satu podium dengan finis kedua di seri Malaysia serta satu pole position di seri Australia yang balapannya dibatalkan.

Catatan tersebut cukup apik menjelang dua seri terakhir musim ini. Total, ia mengoleksi dua podium, satu pole position, dan satu fastest lap dalam 19 balapan di Moto3 2026.

2. Klasemen Moto3 2026

Hasil itu membawa Veda Ega duduk di posisi enam klasemen Moto3 2026 dengan 144 poin. Kini, pembalap berusia 17 tahun tersebut akan menatap dua seri terakhir yang diawali dengan Portimao.

Memang, Veda Ega belum pernah balapan di Sirkuit Algarve sepanjang kariernya, termasuk saat tampil di Red Bull Rookies Cup dan FIM JuniorGP. Karena itu, ini akan jadi penampilan pertamanya di sana.