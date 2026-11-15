Sempat Prediksi Marco Bezzecchi Juara Dunia MotoGP 2026, Jorge Lorenzo Akui Marc Marquez di Level Berbeda

Jorge Lorenzo mengakui Marco Bezzecchi unggul dari segi motor tapi Marc Marquez ada di level berbeda (Foto: Facebook/MotoGP)

JORGE Lorenzo sempat memprediksi Marco Bezzecchi akan jadi juara dunia MotoGP 2026 saat tes di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, awal Februari. Tapi, ia menyebut Marc Marquez berada di level yang berbeda.

Bezzecchi sempat dijagokan jadi juara dunia setelah tampil apik di tujuh seri pembuka MotoGP 2026. Rider Aprilia Racing itu menorehkan empat kemenangan dan dua podium sehingga sempat berkuasa di puncak klasemen.

1. Sudah Diprediksi

Marco Bezzecchi beraksi di MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Instagram/@aprilia)

Penampilan apik Bezzecchi itu sudah diprediksi oleh Lorenzo sejak ikut menonton langsung Tes Pramusim MotoGP 2026. Tapi, ia menggarisbawahi sebuah syarat mutlak agar bisa jadi juara dunia.

“Aprilia memiliki motor yang mampu membelok dengan sudut lebih rebah ketimbang Ducati. Motor itu sangat ringan, bisa dikendalikan dengan sangat baik, dan di atas itu semua, sudut beloknya sangat bagus,” kata Lorenzo, dinukil dari Crash, Minggu (15/11/2026).

“Berdasarkan pengalaman saya, sangat jelas. Saya bilang ke Fabiano (Sterlacchini, Direktur Teknik Aprilia), kalau Bezzecchi bisa bebas dari kesalahan, mereka akan jadi juara dunia,” sambung pria asal Spanyol itu.

Sayangnya, syarat itu gagal dipenuhi oleh Bezzecchi. Ia malah melakukan kesalahan demi kesalahan. Puncaknya, pria asal Italia itu pulang dengan tangan kosong dari tiga balapan utama secara beruntun.