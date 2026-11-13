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HOME SPORTS MOTOGP

2 Pembalap dengan Kemenangan Terbanyak MotoGP 2026, Nomor 1 Marc Marquez!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |04:25 WIB
2 Pembalap dengan Kemenangan Terbanyak MotoGP 2026, Nomor 1 Marc Marquez!
Berikut dua pembalap dengan kemenangan terbanyak di MotoGP 2026 (Foto: MotoGP)
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BERIKUT dua pembalap dengan kemenangan terbanyak di MotoGP 2026. Salah satunya adalah Marc Marquez!

MotoGP 2026 sudah memasuki fase-fase akhir. Dua puluh balapan telah digelar hingga seri Qatar pekan lalu. Total ada tujuh pembalap yang berhasil memenangi lomba di musim ini.

Tapi, hanya ada dua nama yang mengoleksi kemenangan terbanyak di MotoGP 2026. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

2 Pembalap dengan Kemenangan Terbanyak MotoGP 2026

1. Marc Marquez

Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)

Pembalap satu ini sempat paceklik kemenangan hingga tujuh seri awal MotoGP 2026. Terungkap fakta Marquez masih belum bugar imbas masalah di bahu kanannya sampai dengan seri Prancis pada 10 Mei.

Memutuskan jalani operasi sepekan kemudian, pria asal Spanyol ini langsung tak terhentikan. Total, Marquez mencatatkan tujuh kemenangan alias yang terbanyak di MotoGP 2026 hingga seri ke-20.

Perlawanan gigih pria berusia 33 tahun tersebut berbuah manis. Marquez kini memuncaki klasemen MotoGP 2026 dengan 431 poin dan di ambang menjadi juara dunia musim ini pada seri Portugal.

 

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