Malaysia Serahkan Usulan Penambahan Cabor SEA Games 2027 dari Indonesia ke SEAGF

KUALA LUMPUR – Pemerintah Malaysia memastikan akan meneruskan permohonan Indonesia terkait penambahan sejumlah cabang olahraga (cabor) untuk SEA Games 2027 kepada Federasi SEA Games (SEAGF). Langkah ini diambil karena kewenangan final mengenai penetapan cabor sepenuhnya berada di tangan federasi tersebut.

Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Mordi Bimol, mengatakan pihaknya memang telah menerima surat resmi yang berisi permohonan dari Indonesia. Penerimaan surat tersebut bukan berarti Malaysia menolak usulan Indonesia.

"Ini bukan bentuk penolakan. Menteri Pemuda dan Olahraga juga telah menerima surat dari pihak Indonesia terkait permohonan penambahan beberapa cabang olahraga," kata Mordi seperti dikutip dari Astro Awani, Rabu (18/11/2026).

"Kami telah menerima permohonan tersebut dan akan menyerahkannya kepada SEAGF untuk menentukan apakah cabang olahraga itu akan dimasukkan atau tidak," tambahnya.

1. Kewenangan Penuh Federasi SEA Games

Mordi Bimol mengatakan bahwa Malaysia tidak punya kewenangan dalam menentukan cabor yang dipertandingkan. Hal itu dikarenakan pihaknya hanya menjalankan keputusan yang telah ditetapkan SEAGF.

Logo SEA Games 2027 Malaysia

"Semua keputusan berada di bawah kewenangan SEAGF. Kami sebagai penyelenggara hanya mengikuti ketetapan yang telah dibuat SEAGF," sambung Mordi Bimol.

Sebelumnya, Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari mengatakan terus menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak untuk membuka ruang dialog mengenai pencoretan sejumlah cabor dari SEA Games 2027. Komunikasi telah dilakukan secara langsung dengan berbagai pihak, yakni Presiden Komite Olimpiade Malaysia (OCM) dan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.