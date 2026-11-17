Indonesia Ukir Sejarah di Youth Olympic Games 2026, Cetak Rekor Medali Terbanyak Sepanjang Masa!

YOUTH Olympic Games Dakar 2026 menjadi tonggak baru olahraga Indonesia. Merah Putih mengukir rentetan sejarah dengan koleksi satu medali perak dan dua perunggu, sekaligus mencatatkan perolehan medali terbanyak sepanjang keikutsertaan Indonesia di Youth Olympic sejak edisi perdana di Singapura pada 2010.

Tiga medali itu dipersembahkan atlet wushu Asael Christo Jacob Rondonuwu, pejudo Sashenka Cahaya Fatimah, dan perenang Michelle Surjadi Fang. Ketiganya bukan hanya berhasil naik podium, tetapi juga mencatatkan pencapaian pertama bagi Indonesia di cabang olahraga masing-masing.

1. Keran Medali Dibuka Asael Christo Jacob

Asael Christo Jacob raih perak di Youth Olympic Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)

Asael mengukir sejarah dengan mempersembahkan medali perak pertama Indonesia sepanjang Youth Olympic Games melalui nomor Men’s Changquan Combined. Prestasi itu semakin istimewa karena diraih pada debut wushu sebagai cabang olahraga perebutan medali di ajang Youth Olympic.

Sementara itu, Sashenka menjadi pejudo Indonesia pertama yang meraih medali Youth Olympic setelah merebut perunggu pada kelas -63 kg putri. Selain itu, Michelle mempersembahkan perunggu dari nomor 200 meter gaya kupu-kupu putri, sekaligus menjadi medali pertama renang Indonesia di ajang tersebut.

Pencapaian di Dakar melampaui hasil Indonesia pada tiga edisi sebelumnya. Pada Singapura 2010, Indonesia membawa pulang satu perunggu melalui lifter Dewi Safitri. Di Nanjing 2014, satu perunggu dipersembahkan pebulu tangkis Anthony Sinisuka Ginting, sedangkan pada Buenos Aires 2018, satu perunggu diraih lifter Nur Vinatasari.

2. Apresiasi Perjuangan Atlet Indonesia

Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia, Ita Yuliati, terharu sekaligus bangga melihat perjuangan para atlet muda yang berhasil mencatatkan sejarah di Dakar.

“Rasanya luar biasa. Saya menyaksikan sendiri bagaimana anak-anak ini berjuang, menghadapi tekanan, bahkan melewati berbagai tantangan selama berada di Dakar. Cuaca dan jauh-nya lokasi untuk beberapa cabang olahraga dari athlete village sempat menjadi tantangan, sehingga tim CdM perlu menyediakan transportasi dan akomodasi tambahan. Alhamdulillah semua atlet-atlet kita tampil dengan baik, dan melihat mereka bisa mengukir sejarah untuk Indonesia tentu menjadi kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata,” ujar Ita.